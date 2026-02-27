KB국민은행, '달리자' 서비스 출시…러닝 거리 따라 포인트·우대금리 혜택

KB스타뱅킹 신규 서비스

서비스 출시 하루만에 가입자 10만명 돌파

KB국민은행은 지난 26일 KB스타뱅킹에 러닝(Running)을 연계한 '달리자' 서비스를 출시했다고 밝혔다.

'달리자'는 만 14세 이상 KB스타뱅킹 이용 고객이라면 누구나 가입할 수 있으며, 고객의 러닝 기록을 관리하고 누적 거리에 따라 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 안드로이드의 삼성헬스 또는 애플의 건강 애플리케이션(앱)과 연동해 러닝 데이터를 자동으로 불러올 수 있다.

특히 해당 서비스 내 '자판기'에서는 러닝 누적 거리에 따라 금융상품 가입 시 사용할 수 있는 스타포인트와 경품을 제공하고, 러닝 관련 정보도 함께 안내한다. 이 서비스는 출시 하루 만에 가입자 10만명을 돌파했다.

KB국민은행은 상반기 중 러닝 누적 거리에 따라 우대금리를 제공하는 적금 상품을 선보일 예정이다. 지속적인 서비스 업데이트를 통해 랭킹 서비스와 챌린지 등 참여형 콘텐츠도 확대한다.

서비스 출시를 기념해 KB국민은행은 내달 31일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 서비스 가입고객 중 1명을 추첨해 신세계 이마트 30만원 상품권을 제공하며, 1km 이상 달린 고객 전원에게는 금융상품 가입 시 사용 가능한 스타포인트 5포인트를 지급한다. 이외에도 러닝 누적 거리에 따라 ▲가민 스마트 워치(1명) ▲GS25 모바일 상품권 1000원권(10,000명) ▲스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰(1000명) ▲올리브영 기프트카드 1만원권(100명) 등 다양한 경품을 제공한다.

서비스 및 이벤트 관련 자세한 사항은 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.





