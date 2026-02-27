본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전남교육청, 평생 교단 바친 퇴직교원 254명에 훈·포장

호남취재본부 이준경기자

입력2026.02.27 17:32

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김대중 교육감 "전남교육 발전 이끈 숭고한 헌신에 감사"

전남도교육청이 27일 청사 대회의실에서 '2026년 2월 말 퇴직교원 훈·포장 전수식'을 개최했다.


도교육청에 따르면 이번 정부포상 및 장관표창 대상자는 전남 교육 발전에 평생을 헌신한 유·초·중등 교원 등 총 254명이다.

전남교육 발전에 평생을 헌신한 '2026년 2월 말 퇴직교원 훈·포장 전수식'을 개최했다. 전남도교육청 제공

전남교육 발전에 평생을 헌신한 '2026년 2월 말 퇴직교원 훈·포장 전수식'을 개최했다. 전남도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

세부 수훈 인원은 ▲황조근정훈장 22명 ▲홍조근정훈장 93명 ▲녹조근정훈장 57명 ▲옥조근정훈장 47명 ▲근정포장 22명 ▲대통령표창 3명 ▲국무총리표창 6명 ▲장관표창 4명이다. 이들은 길게는 40여년간 교단에 머물며 제자 사랑을 실천하고 교육 발전에 기여한 공로를 인정받았다.


김대중 교육감은 이날 행사에서 평생을 교직에 몸담고 영예롭게 퇴직하는 교원들의 노고에 깊은 감사의 마음을 전했다.


김 교육감은 "교사들이 밤늦게까지 교실 불을 밝히며 쏟은 정성이 모여 전남교육의 찬란한 별자리가 됐다"며 "자신보다 아이들의 성장을 먼저 생각했던 숭고한 여정에 깊은 존경을 표한다"고 강조했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기