본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"도어락 지문 보고 뚫어" 이웃집 턴 20대 자수

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.27 17:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북부서 절도 혐의 조사
돌려주러 왔다가 현장 자수

광주 북부경찰서 전경.

광주 북부경찰서 전경.

AD
원본보기 아이콘

도어락에 묻은 지문 흔적으로 비밀번호를 유추해 이웃집을 턴 20대 직장인이 경찰에 붙잡혔다.


광주 북부경찰서는 주거침입 절도 혐의로 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날인 26일 낮 12시 30분께 광주 북구 용봉동의 한 원룸에 침입해 60만 원 상당의 금반지와 은반지 2개를 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.


조사 결과 평범한 직장인인 A씨는 이웃인 20대 여성 B씨가 외출해 집이 비어있는 틈을 타 범행을 저질렀다. 특히 A씨는 현관문 도어락에 남은 지문 흔적을 유심히 살펴본 뒤, 비밀번호를 유추해 잠금장치를 풀고 집 안으로 침입한 것으로 드러났다.


A씨의 범행은 오래가지 못했다. 집에 돌아와 반지가 사라진 것을 알아차린 B씨가 곧바로 112에 신고했다.

이후 A씨는 양심의 가책을 느끼고 훔친 반지를 돌려주기 위해 해당 세대로 다시 돌아갔고, 마침 신고를 받고 현장에 출동해 있던 경찰관과 마주치자 자신의 범행을 시인하며 자수했다.


A씨는 경찰 조사 과정에서 "생활비를 마련하기 위해 이 같은 범행을 저질렀다"고 진술했다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위와 여죄 등을 면밀히 조사할 방침이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기