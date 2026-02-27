본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

프리미엄 금산딸기 브랜드 가치 높일 '금산딸기 콘테스트' 성료

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.27 14:38

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대상에 제원면 이환희 농가 '비타킹' 차지

재배 품종 설향 (83%), 죽향(8%), 금실(2%), 기타 품종(7%) 순

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

AD
원본보기 아이콘

금산군딸기연구회(회장 나원)가 26일 농업기술센터 금산농유원 다목적교육실에서 제1회 금산 딸기 콘테스트를 개최하고, 심사 결과 제원면 이환희 농가의 비타킹이 대상의 영예를 안았다.


이번 행사는 프리미엄 농산물 생산을 목표로 딸기 품질을 객관적으로 평가하고 우수 농가를 발굴하기 위해 마련됐다.

참석 규모는 심사위원 10명과 연구회원 40명 등 총 50명이다.


연구회원 13개 농가에서 ▲설향 ▲금실 ▲킹스베리 ▲비타킹 ▲홍희 등 5개 품종 총 15점을 출품했으며 심사는 당도, 식감, 향, 빛깔, 크기, 포장상태 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐다.


이외 수상 농가는 ▲최우수상에 남일면 박완춘 농가 킹스베리, 부리면 정진현 농가 설향 ▲우수상에 제원면 박송희 농가 설향, 부리면 길춘섭 농가 설향, 남일면 전병준 농가 설향이 각각 선정됐다.

이번 행사는 연구회 자체 행사로 추진됐으며 금산군농업기술센터 홍보팀의 협조를 받아 현장 영상을 제작해 홍보 자료로 활용할 예정이다.


금산군딸기연구회는 현재 58명의 회원이 활동 중이며 총 재배면적은 15ha(육묘 4.5ha, 재배 10.5ha) 규모다.


지난 2023년부터 올해까지 다단재배 시스템, 냉난방시설, 무인방제, 신품종 기술보급 등을 통해 경쟁력을 높이고 있다.


주요 재배 품종은 설향이 83%로 가장 많으며 죽향(8%), 금실(2%), 기타 품종(7%) 등이 뒤를 잇고 있다.


금산군 관계자는 "이번 콘테스트로 금산 딸기의 매력을 다시 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 연구회 중심의 자율적인 품질 경쟁과 기술 혁신을 통해 프리미엄 금산딸기 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

"韓은 성형왕국"…동남아 누리꾼들 틱톡 도배하는 이유는

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'사법개혁 3법' 강행 속 박영재 법원행정처장 사의 표명

새로운 이슈 보기