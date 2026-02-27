넷플릭스, 워너브라더스 인수전 철수…파라마운트 우위

넷플릭스가 워너브라더스 디스커버리(이하 워너브라더스) 인수를 포기하면서 파라마운트 스카이댄스(이하 파라마운트)가 인수전의 승자가 될 가능성이 높아졌다.

넷플릭스는 26일(현지시간) "우리는 항상 신중한 태도를 유지해왔다. 파라마운트의 최신 제안과 맞추기 위해 필요한 가격 수준에서는 그 거래가 더 이상 재무적으로 매력적이지 않다"고 밝혔다.

그러면서 영화와 TV 프로그램 등 기타 엔터테인먼트 콘텐츠에 올해 약 200억달러를 포함해 자사 사업에 대한 투자를 계속할 것이라고 말했다.

지난해 12월 넷플릭스는 워너브라더스의 스튜디오 및 스트리밍 사업을 주당 27.75달러, 총 827억달러에 매수하기로 하고 계약을 체결했다. 하지만 회사 전체를 대상으로 한 파라마운트의 맞대응 제안이 이어지면서 경쟁 구도가 지속됐다.

이후 파라마운트가 주당 31달러를 새롭게 제안했다. 워너브라더스 이사회가 이를 검토하면서 경쟁 구도가 이어졌다. 당초 넷플릭스가 현금이 충분하다고 강조한 만큼 2차 인수전에 뛰어들 것이라는 전망이 지배적이었다. 하지만 이날 인수 포기를 선언한 것이다.

계약 파기에 따라 넷플릭스는 워너브라더스 측으로부터 28억달러의 위약금을 받게 된다. 파라마운트는 앞서 워너브라더스 측에 이 위약금을 부담하겠다는 의사를 밝힌 바 있다. 또한 파라마운트는 규제 당국 승인 무산 시 70억달러의 해지 수수료를 지급한다. 거래 종결이 9월30일 이후로 지연될 경우 지연되는 매 분기마다 주당 25센트를 지급하는 조건도 제시한 것으로 알려졌다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



