현대차그룹 대학생 교육봉사단 '현대점프스쿨' 13기 발대식 개최

청소년 1200여명 대상 교육 봉사

현대자동차그룹이 미래인재 육성을 위한 사회공헌 프로그램 '현대점프스쿨' 13기 발대식을 개최했다고 27일 밝혔다.

26일부터 이틀간 서울 메이필드호텔에서 열린 이번 발대식에는 교육봉사단으로 활동하는 대학생 교사 300명, 직원 멘토를 비롯한 현대차그룹 관계자, 협력기관인 사단법인 점프 서창범 이사장과 은초롱 대표 등이 참석했다.

지난 2013년부터 시작된 '현대점프스쿨'은 대학생 교사들이 소외계층 청소년을 대상으로 학습 지도 및 정서 지원 봉사를 하고, 직원 멘토들은 대학생 교사의 진로 설계 등을 돕는 현대차그룹의 대표 사회공헌 프로그램이다.

이번 행사에서는 대학생 교사를 위한 청소년 교수법 강의 및 선배 교사 노하우 공유 등 다양한 세부 프로그램이 마련됐다.

올해부터 추가 선발된 직원 전담멘토 25명이 대학생 교사들과 친밀감을 다지는 '팀 빌딩' 활동도 진행됐다.

직원 전담멘토들은 '현대점프스쿨' 운영 지역별로 배정돼 교육 봉사가 진행되는 아동센터 격려 방문 및 현대차그룹 사옥 탐방 등의 대면 교류와 진로 설계 조언을 통해 장기적이고 심층적으로 대학생 교사의 멘토 역할을 수행할 계획이다.

발대식 이후 대학생 교사 300명은 12월까지 총 10개월간 전국 9개 지역의 아동센터 등에서 청소년 약 1200명을 대상으로 교육 봉사에 나선다.

청소년들의 학교 학사일정에 맞춰 '현대점프스쿨' 운영 기간을 기존 8개월에서 10개월로 연장함으로써, 프로그램 효과 및 학습 연속성이 향상될 것으로 기대된다.

대학생 교사 전원에게는 장학금이 제공되고, 우수 교사로 선정되면 해외탐방 기회도 주어진다.

한편, '현대점프스쿨'은 한국에 이어 지난 2020년부터 베트남, 2024년부터 인도네시아에서도 운영되고 있다. 13년간 대학생 교사 3600여 명이 선발돼 교육 사각 지대에 있는 청소년 1만 4000여 명이 배움의 기회를 갖게 됐다.

현대차그룹 관계자는 "'현대점프스쿨'은 청소년과 대학생, 직원 멘토 등 참여자 모두가 배우고 성장하는 인재양성 프로그램"이라며 "앞으로도 건강한 미래 인재를 양성하기 위한 노력을 지속할 계획"이라고 밝혔다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



