韓美, FS 연합연습 기간 '야외기동훈련 22건' 실시하기로

한미 군 당국이 올 상반기 한미연합훈련인 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습 기간 22건의 야외기동훈련(FTX)을 실시하기로 합의했다.

장도영 합동참모본부 공보실장과 라이언 도날드 주한미군사 공보실장이 지지난 25일 오후 서울 용산구 국방부에서 2026 자유의방패(FS) 연습 계획 관련 공동브리핑을 하고 있다. 사진공동취재단

합동참모본부는 27일 올해 FS 기간 한미 연합 야외기동훈련은 여단급 이상이 총 6건, 대대급 10건, 중대급 6건 등이라고 밝혔다.

이번 야외기동훈련은 지난해 3월 대비 3분의 1 수준으로 축소됐다. 지난해는 3월 FS 기간에 진행된 대대급 이상 연합 야외기동훈련은 총 51건, 여단급 이상 대규모 연합 야외기동훈련도 작년은 16회였다. 야외기동훈련을 연중 분산해 실시한다는 정부 기조가 반영된 것으로 보인다.

관련해 합참 관계자는 "그간 연합 야외기동훈련에 대해 한미가 긴밀히 협의해왔다"며 "FS 연습 기간 야외기동훈련은 정상적으로 실시해 최초 계획대로 22건을 진행할 예정"이라고 말했다.

주한미군 관계자도 "한미 간 긴밀한 공조로 협의가 이뤄졌다"며 "22건의 야외 실기동훈련을 FS 기간 실행해 사실적 환경 속에서 장병 훈련 여건을 조성할 것"이라고 말했다.

앞서 한미 군 당국은 지난 25일 FS 연습 계획에 대해 내달 9∼19일 실시되며 참가 병력은 약 1만8000명 수준이라고 밝힌 바 있다. 다만 연합 야외기동훈련은 추가 조율이 필요하다며 규모와 횟수를 공개하지 않았다. 협의 과정에서 한국 측이 FS 기간 야외기동훈련을 더 축소하자고 제안했으나 미군 측이 부정적으로 반응하면서 협의가 지연된 것으로 알려졌다.

합참 관계자는 "그간 FS 기간에 집중했던 야외기동훈련을 연중으로 분산 실시해 상시 전투준비태세를 강화할 것"이라고 설명했다.





이한나 기자



