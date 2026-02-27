1월 방한 외래객 126만명…코로나 이전 114% 수준

한국관광공사 1월 관광통계

중국·일본 회복세에 대만·미국은 더 늘어

올해 1월 한국을 찾은 외래관광객이 126만 명을 넘어서며 코로나19 이전 수준을 확실히 회복했다.

서울 종로구 국립민속박물관 오촌댁에서 외국인 관광객 가족이 단오 맞이 창포물에 머리 감기 체험을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

27일 한국관광공사가 발표한 '2026년 1월 한국관광통계'에 따르면, 지난 1월 방한 외래관광객은 126만5658명으로 전년 동월(111만7243명) 대비 13.3% 증가했다. 이는 코로나 이전인 2019년 1월 대비 114.6% 수준으로, 방한 관광시장이 완전 회복 국면에 들어섰음을 보여준다.

국가별로는 중국이 41만8703명으로 가장 많았고, 일본(22만5351명), 대만(16만6779명), 미국(7만6212명), 필리핀(4만126명) 이 뒤를 이었다. 중국과 일본 시장은 각각 2019년 동월 대비 106.6%, 109.1% 수준까지 회복했다. 대만은 189.6%, 미국은 121.5%로 팬데믹 이전을 크게 웃돌았다.

권역별로 보면 아시아·중동 지역은 2019년 대비 116.4%, 구미주 지역은 102.3% 회복률을 기록했다. 특히 비(非)중국 중화권(대만·홍콩·마카오)은 회복률이 163.6%에 달해 방한 수요의 다변화 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 다만 홍콩(-14.8%), 베트남(-7.9%), 싱가포르(-4.3%) 등 일부 시장은 전년 대비 감소세를 보였다.

1월 국민 해외관광객은 326만7988명으로 전년 동월 대비 9.9% 증가했다. 이는 2019년 같은 달보다 12.2% 많은 수준으로, 해외여행 수요 역시 팬데믹 이전을 넘어선 것으로 집계됐다.

한편, 우리 국민의 해외 관광 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 올해 1월 국민 해외관광객은 326만7988명으로 전년 동월(297만2916명) 대비 9.9% 늘었다. 이는 2019년 1월 대비 112.2% 수준으로, 해외여행 수요 역시 코로나19 이전을 넘어선 것으로 집계됐다.





