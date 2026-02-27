민주당 첫 광역단체장 후보 확정 우상호…"지방선거, 이재명 정부 성공 분기점"

민주당 공관위, 우 전 수석 단수 공천

우상호 전 청와대 정무수석은 27일 더불어민주당 광역단체장 후보로 첫번째로 확정된 것에 대해 "영광"이라고 밝혔다.

우 전 수석은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "민주당 첫 공천자로 선정된 것을 영광으로 생각한다"고 밝혔다.

그는 "이번 동시지방선거는 이재명정부의 성공을 위해 매우 중요한 분기점이 될 것"이라며 "이번 전국동시지방선거에 임하는 후보자로 막중한 책임감을 느낀다"고 했다.

6·3 지방선거 강원도지사에 도전하는 우상호 전 청와대 정무수석이 23일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우 전 수석은 "강원도는 특별자치도로 위상을 높이고 풀어나가야 할 산적한 과제들이 있다"며 "제가 쌓아온 경험과 중앙의 네트워크를 총동원하여 힘있게 문제를 해결해 나가겠다"고 했다.

강원도 내 지지 등도 이번 단수 공천에 기여했다고 추측했다. 그는 "춘천으로 이사한 이후 길지 않은 기간이었지만, 강원도 여러 곳을 인사 다닐 때마다 도민들께서 따뜻하게 환영해 주셨다"며 "그 반응이 이번 공천에도 좋은 영향을 주었다고 생각한다"고 했다.

이어 "강원도민 속으로 더욱더 깊이 들어가 반드시 도민의 선택을 받겠다"고 밝혔다.

앞서 김이수 공천관리위원장은 이날 국회에서 1차 공천 심사 결과 발표를 통해 우 전 수석을 강원도지사 후보로 단수공천 하겠다고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>