김천시 노사민정협의회, 2026년 첫 실무협의회 개최

경북 김천시 노사민정협의회는 지난 26일 근로자종합복지관 회의실에서 2026년 노사민정 협력 사업의 본격 추진에 앞서 올해 첫 실무협의회를 개최했다.

이날 회의에서는 금년도 채택 예정인 '노사민정 상생협력 공동선언문(안)'을 중점 심의하였으며, 급변하는 노동 환경에 대응해 정당한 보상과 안전이 보장되는 노동 환경을 조성하겠다는 의지를 담을 예정이다. 또한, 정부 공모 사업인 「지역 노사민정 상생협력 지원사업」 추진 방안을 논의하며 공모 선정을 위한 다양한 대응 방안을 모색했다.

김천시 노사민정협의회는 지역의 대표적인 사회적 대화·협력 기구로서 근로자의 안정적인 고용 환경 조성은 물론, 지역 경제 주체 간 신뢰와 협력을 바탕으로 한 상생의 노사관계 구축에 지속해서 힘써 나갈 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



