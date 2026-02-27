본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김천시 노사민정협의회, 2026년 첫 실무협의회 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.27 16:39

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 김천시 노사민정협의회는 지난 26일 근로자종합복지관 회의실에서 2026년 노사민정 협력 사업의 본격 추진에 앞서 올해 첫 실무협의회를 개최했다.

2026년 노사민정 협력 사업의 본격 추진에 앞서 올해 첫 실무협의회 중/김천시청 제공

2026년 노사민정 협력 사업의 본격 추진에 앞서 올해 첫 실무협의회 중/김천시청 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 회의에서는 금년도 채택 예정인 '노사민정 상생협력 공동선언문(안)'을 중점 심의하였으며, 급변하는 노동 환경에 대응해 정당한 보상과 안전이 보장되는 노동 환경을 조성하겠다는 의지를 담을 예정이다. 또한, 정부 공모 사업인 「지역 노사민정 상생협력 지원사업」 추진 방안을 논의하며 공모 선정을 위한 다양한 대응 방안을 모색했다.


김천시 노사민정협의회는 지역의 대표적인 사회적 대화·협력 기구로서 근로자의 안정적인 고용 환경 조성은 물론, 지역 경제 주체 간 신뢰와 협력을 바탕으로 한 상생의 노사관계 구축에 지속해서 힘써 나갈 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

"단돈 8000원에 순금 소유" …中서 20만장 팔린 '휴대폰 금 스티커'

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

"한국이 '리즈 시절'을 알아?"…영국인들 드디어 눈치 챘다

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기