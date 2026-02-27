본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

고령군, 빈틈없는 재난 컨트롤 타워 구축

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.27 12:08

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

24시간 상시 재난안전 상황실 가동

경북 고령군은 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 오는 3월 1일부터 재난 안전 상황실을 24시간 상시 운영 체제로 전격 전환하고, 재난 대비 태세를 대폭 강화한다.


이번 개편에 따라 고령군은 총 4명의 재난 상황 전담 요원을 배치하고 '4조 2교대' 근무 시스템을 도입한다. 이를 통해 연중무휴 24시간 빈틈없는 감시 체계를 유지하며, 야간 및 휴일 등 취약 시간대 발생할 수 있는 재난 사각지대를 완전히 해소할 방침이다.

재난상황 전담 요원을 배치하고 '4조 2교대' 근무 시스템/고령군청 제공

재난상황 전담 요원을 배치하고 '4조 2교대' 근무 시스템/고령군청 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 재난 발생 시 즉각적인 신속 보고체계를 확립하여 상황 전파의 지연을 막고, 현장 중심의 초동대응 역량을 집중할 계획이다. 또한 소방, 경찰 등 유관기관과의 긴밀한 협력 네트워크를 상시 가동하여 복합적인 재난 상황에도 유기적, 체계적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

군 관계자는 "재난 안전 상황실의 24시간 운영은 군민의 생명과 재산을 안전하게 지키기 위한 가장 기본적인 책무"라며, 철저한 상황 관리와 신속한 현장 대응을 통해 군민이 안심하고 일상을 영위할 수 있는 안전한 고령을 만드는 데 집중하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

새로운 이슈 보기