구미교육지원청, 2026학년도 학교급식 기본방향 제시

경북 구미교육지원청은 지난 26일 박정희대통령역사자료관 세미나실에서 관내 각급학교 영양교사 및 영양사 110여명을 대상으로 '2026학년도 학교급식 기본방향 전달 설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 더욱 강화된 위생·안전 기준과 내실 있는 급식 운영 방안을 공유하고, 현장 중심의 지원체계를 구축하기 위해 마련되었다. 특히 최근 식품 안전에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 사전 예방 중심 관리체계 강화에 중점을 두었다.

설명회에서는 ▲2026학년도 학교급식 기본방향 및 주요 개정 사항 안내 ▲식중독 예방을 위한 위생·안전관리 강화 방안 ▲학교급식 식재료 안전성 확보 ▲현장 지원 중심의 행정지원 강화 방안 등 학교급식 운영 전반에 대한 실질적인 내용이 다루어졌다.

구미교육지원청 민병도 교육장은 "이번 연수를 통해 오늘 설명회가 학교급식 운영 방향을 함께 공유하고 현장의 의견을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "교육지원청에서도 급식의 안전성과 질 향상을 위해 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이고 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





