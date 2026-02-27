보성군, 보성사랑상품권 카드형 최대 14% 할인…3월 시행

결제 시 4% 추가 캐시백

민생 회복·소상공인 매출 기대

전남 보성군은 3월부터 보성사랑상품권 카드형 할인 혜택을 최대 14%로 확대 시행한다고 밝혔다.

이번 특별 할인은 인구감소지역 국비 지원 비율 확정에 따라 추진되는 사업으로, 지역 소상공인의 매출 회복과 지역 내 소비 활성화를 위한 민생경제 대책의 일환이다.

현재 카드형 보성사랑상품권은 구매 시 10% 선할인에 결제 금액의 2% 캐시백이 적립돼 총 12%의 혜택이 제공되고 있다. 오는 3월부터는 결제 시 2% 캐시백이 추가로 적립돼 최대 14%의 할인 효과를 누릴 수 있다.

적립된 캐시백은 '지역 상품권 Chak(착)' 애플리케이션의 '캐시백 ON/OFF' 기능을 통해 사용할 수 있으며, ON으로 설정하면 결제 시 적립금이 우선 차감된다.

지류형 보성사랑상품권은 기존과 동일하게 10% 할인율이 유지되며, 카드형과 지류형을 합산한 월 구매 한도는 70만 원으로 동일하다. 이번 추가 혜택은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

군은 할인율 확대에 따른 부정 유통을 방지하기 위해 상품권 통합관리시스템을 통한 구매·환전 이력 모니터링을 강화하고, 부정 거래가 의심되는 가맹점에 대해서는 현장 점검을 강화하는 등 건전한 유통 질서 확립에 나설 방침이다.

보성사랑상품권 카드는 관내 농·축협, 새마을금고, 신협, 광주은행 등 창구를 방문해 발급받을 수 있으며, 휴대폰에서 '지역 상품권 Chak' 앱을 내려받아 회원가입 후 비대면 발급도 가능하다. 군은 카드형 상품권 이용을 적극 권장해 더 많은 군민이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 할 계획이다.

군 관계자는 "보성사랑상품권은 군민 가계에 직접적인 혜택을 제공하는 동시에, 소상공인 매출을 지탱하는 든든한 민생경제 정책"이라며 "이번 확대 시행이 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자



