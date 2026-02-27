기장군-기장시장 자율상권조합, 역·시장 연계 상권 활성화 맞손

기장역 승차권 소지자에 시장 점포 10% 할인… 74개 점포 참여

기장군(군수 정종복)은 27일 기장시장 일원 자율상권조합(이사장 김동찬)과 '기장시장-기장역 연계 지역상권 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

기장군이 기장시장 일대 자율상권조합과 '기장시장-기장역 연계 지역상권 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 기장군 제공

이 협약은 동해선 기장역을 이용하는 방문객의 시장 유입을 확대하고, 역과 기장시장 일대를 연계한 생활권 경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기장역 승차권 소지자는 기장시장 일원 자율상권구역 내 참여 점포 이용 시 결제금액의 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 대상은 KTX-이음, ITX-마음, 무궁화호 등 기장역을 이용한 승차권 소지자로, 이용일 기준 1일 이내 발권한 승차권을 제시하면 된다. 할인 혜택은 승차권 1매당 최대 2인까지 적용된다.

군은 이번 협약을 통해 철도 이용객의 자연스러운 시장 방문을 유도하고, 지역 내 체류시간 확대와 소비 증대를 통해 전통시장에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

정종복 군수는 "기장역은 동해선과 KTX가 정차하는 지역의 중요한 관문"이라며 "이번 협약을 계기로 역과 시장을 연결하는 소비 동선을 구축해 지역경제 선순환 구조를 만들어 나가겠다"라며 "앞으로도 지역 상권과 상생하는 실효성 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

현재 총 74개 점포가 제휴에 참여하고 있으며, 기장군은 향후 참여 점포 확대와 연계 홍보 강화를 통해 사업 효과를 더욱 높여 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



