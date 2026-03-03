지수 상단 예측 불가...사상 최대금 증시 대기 자금

코스피가 6000선을 돌파한 배경에는 개인투자자의 압도적인 시장 참여가 자리 잡고 있다. 주식거래 활동계좌 수는 1억개를 넘어서며 국민 1인당 평균 2개 수준까지 늘었고, 투자자 예탁금도 108조원을 웃돌며 사상 최대치를 기록했다. 두 달 새 20조원 이상 유입된 대기자금은 증시로의 자금 이동이 전 국민적 흐름으로 확산되고 있음을 보여준다.

투자 방식도 변화하고 있다. 지수 급등 속에 개별 종목 부담이 커지면서 분산투자가 가능한 ETF로 개인 자금이 빠르게 몰리고 있으며, 올해 들어 두 달 만에 연간 순매수 규모의 상당 부분을 채웠다. 단기 변동성에 대한 경계는 필요하지만, 자금 유입과 정책·실적 모멘텀이 유지되는 한 주도 업종과 핵심 테마 중심의 흐름은 당분간 이어질 것이란 평가가 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

