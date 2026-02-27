본문 바로가기
골드앤에스, 외국어교육 부문 '소비자선정 최고의브랜드 대상' 10년 연속 수상

장효원기자

입력2026.02.27 11:05

골드앤에스, 외국어교육 부문 '소비자선정 최고의브랜드 대상' 10년 연속 수상
골드앤에스 의 외국어 교육 플랫폼 시원스쿨이 '2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 외국어교육 부문에서 10년 연속 대상을 수상했다고 27일 밝혔다.


올해로 15회째를 맞이한 이번 시상식은 중앙일보와 포브스코리아가 주최하고 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, JTBC가 후원하는 행사로 서울 더 플라자호텔에서 개최됐다. 소비자 직접 투표 결과와 전문가 평가를 종합해 각 산업 분야의 최고 브랜드를 선정한다.

이번 수상은 브랜드 인지도·선호도·신뢰도 등 소비자 리서치 항목과 마케팅 전략, 사회적 책임 이행 등 기업 평가 합산으로 선정됐다. 소비자 리서치 배점이 600점으로 전체의 60%를 차지하는 만큼 이번 10년 연속 수상은 수강생들의 꾸준한 신뢰와 높은 만족도가 뒷받침된 결과다.


최근 골드앤에스는 공동 대주주 에스제이더블유인터내셔널(SJW)로부터 시원스쿨 교육사업부문을 양수하며 경쟁력을 강화했다. 누적 회원 수 290만명의 온라인 어학교육 1위 브랜드인 시원스쿨은 영어를 포함한 일본어 등 총 7개 언어에 인공지능(AI) 학습 프로그램을 적용하며 에듀테크 역량을 높이고 있다.


회사 관계자는 "10년 연속 수상은 시원스쿨을 믿고 함께해 주신 수강생들이 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 AI 기반 학습 서비스 고도화와 다양한 언어 콘텐츠 확장을 통해 국내 최고의 외국어 교육 플랫폼으로서 위상을 이어가겠다"고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
