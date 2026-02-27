◆법무부

<고위공무원 승진>

▲김철곤 서울남부지검 사무국장 ▲조순남 의정부지검 사무국장 ▲변영욱 춘천지검 사무국장 ▲설우용 대전지검 사무국장 ▲이은승 청주지검 사무국장 ▲정연철 대구지검 사무국장 ▲한생일 부산지검 사무국장 ▲조경익 울산지검 사무국장 ▲박영범 전주지검 사무국장

<검찰부이사관 승진> ▲김재영 대검찰청 운영지원과장 ▲윤성훈 대검찰청 집행과장 ▲이동영 서울고검 총무과장 ▲박종길 대전고검(대통령비서실) ▲신현태 대구고검 총무과장 ▲이창균 부산고검 총무과장 ▲최성규 광주고검 총무과장 ▲박춘광 천안지청 사무국장 ▲고영호 부산서부지청 사무국장 ▲고영록 순천지청 사무국장

<검찰수사서기관 승진> ▲박보균 법무부 국가소송과 ▲권성기 법무부 검찰과 ▲최병휘 국무조정실 공직복무관리관실 ▲양종복 국무조정실 정부합동부패예방추진단 ▲변태한 국무조정실 범정부검찰개혁추진단 ▲노석균 대검찰청 공공수사기획관실 ▲이기삼 대검찰청 감찰2과 ▲박찬길 서울중앙지검 수사제2과장 ▲서종철 서울동부지검 검사직무대리 ▲이홍래 서울남부지검 사건과장 ▲고형민 서울남부지검 집행과장 ▲노진원 서울북부지검 총무과장 ▲신경준 서울북부지검 검사직무대리 ▲윤명근 서울북부지검 검사직무대리 ▲조정훈 의정부지검 집행과장 ▲조문영 남양주지청 사무과장 ▲이재곤 원주지청 사무과장 ▲문중수 대전지검 수사과장 ▲김석곤 대구지검 검사직무대리 ▲김재윤 대구서부지청 총무과장 ▲정왕일 안동지청 사무과장 ▲서창훈 포항지청 사무과장 ▲조영주 김천지청 사무과장 ▲최영호 부산지검 사건과장 ▲홍승아 부산지검 집행과장 ▲김종일 부산지검 조사과장 ▲신희근 부산지검 검사직무대리 ▲주선영 부산서부지청 수사과장 ▲김두빈 울산지검 집행과장 ▲손무성 울산지검 검사직무대리 ▲이영주 창원지검 총무과장 ▲최성준 창원지검 사건과장 ▲백양권 창원지검 검사직무대리 ▲최희주 전주지청 사무과장 ▲공창규 통영지청 사무과장 ▲박기우 전주지검 수사과장 ▲박영진 전주지검 검사직무대리실(수원지검 마약범죄정부합동수사본부) ▲박승현 제주지검 사건과장

<검찰사무관 승진> ▲이인재 법무부 국가소송과 ▲김세미 법무부 치료처우과 ▲오승진 법무부 인권구조과 ▲정민승 법무부 북한인권기록보존소 ▲구본광 법무부(부마민주항쟁진상규명위원회) ▲권승택 법무부(진실화해위원회) ▲남형석 법무부(진실화해위원회) ▲서명진 대검찰청 형사정책담당관실 ▲홍석정 대검찰청 범죄정보1담당실 ▲김희정 대검찰청 운영지원과 ▲고광득 대검찰청 운영지원과 ▲김진해 대검찰청 조직범죄좌 ▲이형원 서울고검(금융감독원) ▲박종식 대전고검 ▲정승재 대구고검 ▲박종범 광주고검 ▲최인채 서울중앙지검 ▲최전동 서울중앙지검 ▲임하영 서울중앙지검(법무연수원 용인분원 법무교육과) ▲이은영 서울남부지검 ▲이환철 서울남부지검 ▲안현준 서울남부지검(금융위원회) ▲박주원 인천지검 ▲정찬철 인천지검 ▲안경용 인천지검 ▲방훈석 인천지검 ▲박창현 수원지검 ▲김기영 수원지검 ▲이영예 수원지검 ▲서준영 수원지검 ▲성부혁 성남지청 ▲정재원 성남지청 ▲서대석 춘천지검 ▲전성희 대전지검 ▲김성주 대전지검 ▲심봉관 대전지검 ▲신규식 서산지청 수사과장 ▲김학열 청주지검 ▲박윤동 대구지검 ▲김주환 대구지검 ▲최상용 대구지검 ▲이태용 대구지검 ▲박주연 대구지검 ▲권기욱 대구지검 ▲권순억 대구지검 ▲정형훈 대구지검 ▲김병기 대구지검(윤석열·김건희 내란·외환등 특검) ▲류소영 대구지검(대검찰청 감찰1과) ▲최표규 부산지검 ▲김시원 부산지검 ▲김용선 부산지검 ▲정재기 부산지검 ▲전재욱 부산지검 ▲정준기 부산지검 ▲지득출 부산동부지청 ▲장성윤 부산서부지청 집행과장 ▲김현운 부산서부지청 ▲김백수 울산지검 ▲김병기 창원지검 ▲이승현 창원지검 ▲김수창 창원지검 ▲권수열 창원지검 ▲강성규 창원지검 ▲박재우 진주지청 집행과장 ▲김대현 광주지검 ▲김윤미 광주지검 ▲박철홍 순천지청 수사과장 ▲나용봉 남원지청 사무과장 ▲이상균 제주지검 ▲김성정 제주지검

<마약수사사무관 승진> ▲류동우 대검찰청 마약·조직범죄기획관실 ▲이상용 수원지검

<방송통신사무관 승진> ▲우덕수 광주고검

<고위공무원 전보> ▲유정민 서울고검 사무국장 ▲김봉석 대전고검 사무국장 ▲정영운 서울중앙지검 사무국장 ▲김용권 서울동부지검 사무국장 ▲이은상 서울북부지검 사무국장 ▲이상남 서울서부지검 사무국장 ▲오은택 인천지검 사무국장 ▲장정호 수원지검 사무국장 ▲정연익 광주지검 사무국장 ▲김영현 제주지검 사무국장 ▲조현철 법무부(국립외교원)

<검찰부이사관 전보> ▲배은호 수원지검 총무과장 ▲허철안 서울중앙지검 총무과장 ▲이승희 고양지청 사무국장 ▲강재성 부천지청 사무국장 ▲이택근 성남지청 사무국장 ▲조동규 안산지청 사무국장 ▲홍석표 안양지청 사무국장 ▲이동영 대구서부지청 사무국장 ▲이헌 법무부(통일교육원) ▲최대진 법무부(국방대학교)

<검찰수사서기관 전보> ▲박상우 법무부(진실화해위원회) ▲박태휘 법무연수원(용인분원) 운영지원과장 ▲최형수 대검찰청 범죄정보기획관실 ▲이경운 대검찰청 운영지원과 ▲문재식 대검찰청 반부패기획관실 ▲소진호 대검찰청(법무부 검찰개혁지원TF) ▲김은경 서울고검 사건과장 ▲김도형 서울고검 소송사무과장 ▲주영수 대전고검 사건과장 ▲최순례 수원고검 사건과장 ▲유영걸 서울중앙지검 집행제2과장 ▲박광수 서울중앙지검 기록관리과장 ▲김원석 서울중앙지검 피해자지원과장 ▲박남규 서울중앙지검 공공수사지원과장 ▲정태규 서울중앙지검 수사지원과장 ▲김상우 서울중앙지검 검사직무대리 ▲윤대석 서울동부지검 사건과장 ▲이재종 서울동부지검 집행과장 ▲윤재남 서울남부지검 수사과장 ▲유인진 서울북부지검 사건과장 ▲박정호 서울북부지검 수사과장 ▲송학수 서울서부지검 총무과장 ▲김경기 서울서부지검 사건과장 ▲최정인 서울서부지검 집행과장 ▲강윤정 서울서부지검 조사과장 ▲김상현 의정부지검 총무과장 ▲정유진 인천지검 총무과장 ▲이형근 인천지검 집행과장 ▲고익찬 인천지검 조사과장 ▲박영철 인천지검 마약수사과장 ▲김정호 인천지검 공판송무과장 ▲박현경 인천지검 검사직무대리 ▲천영심 인천지검 검사직무대리실(대검찰청 집행과) ▲윤치기 수원지검 검사직무대리 ▲조수희 안산지청 총무과장 ▲이필재 안산지청 검사직무대리 ▲강용묵 안양지청 총무과장 ▲정재웅 춘천지검 사건과장 ▲안해룡 강릉지청 사무과장 ▲이규용 대전지검 사건과장 ▲이승환 대전지검 집행과장 ▲박순영 청주지검 총무과장 ▲김중호 청주지검 사건과장 ▲이해형 충주지청 사무과장 ▲이호종 대구지검 총무과장 ▲류성욱 대구지검 사건과장 ▲김종철 대구지검 조사과장 ▲이상만 부산지검 총무과장 ▲강석한 부산지검 공판과장 ▲이정국 울산지검 공공수사지원과장 ▲안상보 창원지검 수사과장 ▲양미정 광주지검 총무과장 ▲양동현 광주지검 집행과장 ▲박종섭 광주지검 검사직무대리 ▲이상인 순천지청 총무과장 ▲김왕태 전주지검 총무과장 ▲김병호 전주지검 사건과장 ▲윤한평 전주지검 집행과장 ▲정석현 제주지검 집행과장





