본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산항만공사, 웅동배후단지 불법주정차 해소 첫 회의 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.27 11:07

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관계기관과 세부 실행 계획 논의

주차시설 확충·합동단속 체계 구축

부산항만공사(BPA·사장 송상근)는 26일 부산항만공사 신항지사에서 웅동배후단지 내 불법주정차 해소를 위한 첫 회의를 개최했다.

부산항만공사가 웅동배후단지 불법주정차 해소를 위한 회의를 갖고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공

부산항만공사가 웅동배후단지 불법주정차 해소를 위한 회의를 갖고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 회의는 지난달 14일 국민권익위원회 주관으로 BPA를 비롯해 경남도·창원시·진해경찰서 등 7개 기관이 웅동배후단지 내 불법주정차 문제 해결을 위한 조정서에 합의·서명한 데 따른 후속 조치다. 주차시설 확충과 불법 주정차 차량에 대한 구체적인 단속 방안 마련을 위해 관계기관 간 세부 실행계획을 논의하고자 마련됐다.


이날 회의에는 경남도·창원시·진해구·진해경찰서·화물연대 등 관계기관 실무자 20여명이 참석해 주차장 추가 확보 방안과 정기적 합동단속 체계 구축 등 합의서에 따른 기관별 협력 방안을 집중적으로 논의했다.

관계기관들은 이번 회의를 시작으로 기관별 세부 실행계획을 수립·시행하고, 향후 추진 상황을 주기적으로 점검·협의해 나가기로 했다.


송상근 부산항만공사 사장은 "수년간 해결되지 않았던 웅동배후단지 내 불법주정차 문제 해소를 위해 부산항만공사도 유관기관들과 적극 협업하며 주어진 역할을 충실히 이행해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

새로운 이슈 보기