김병수 김포시장, 서울5호선 김포·검단 연장 '예타 통과 건의'

27일 출근 시간대 국무총리와 함께

김포골드라인 혼잡도 점검

궁극적 해결 대책 신속 추진 강조

경기김포시(시장 김병수)는 27일 김포골드라인 사우역을 방문한 김민석 국무총리와 대동해서 혼잡도를 점검했다. 김주영, 박상혁, 모경종 국회의원, 대광위원장도 함께했다.

김병수 김포시장이 27일 김포골드라인 사우역을 방문한 김민석 국무총리와악수를 하고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 김포골드라인 열차 증차사업 등 혼잡완화 대책을 이행함에도 불구하고 열차 혼잡이 해소되지 않고 있는 상황에서 이루어졌다. 특히 서울5호선 김포연장과 관련한 국회 국민청원동의가 5만명을 돌파해 소관 상임위원회에 회부된 시점과 맞물려 진행됐다.

국무총리는 사우역에서 김포골드라인의 운영 및 혼잡 현황, 그간의 혼잡완화 방안 및 안전대책 추진현황을 보고받고, 5호선 연장 추진 상황도 함께 확인했다. 김병수 김포시장은 "근본해결책으로 5호선 예타통과가 시급하다."고 건의했다.

이 자리에서 김포골드라인 혼잡 개선을 위한 ▲70(A·B)버스 노선 신설 ▲광역버스 추가 투입 ▲개화~김포공항 구간 가로변 버스전용차로 개통 ▲ 김포골드라인 열차 6편성 증차 ▲ 배차간격 단축, 안전요원 배치 확대 등 그간 사업 추진현황 등을 점검했다.

그러면서 혼잡 개선을 위한 추가 방안도 집중 논의됐다. 현재 추진중에 있는 ▲올림픽대로 버스전용차로 도입 검토 ▲열차 5편성 추가 증차 사업 보고도 이어졌다.

김포시(시장 김병수)가 27일 김포골드라인 사우역을 방문한 김민석 국무총리와 대동해서 혼잡도를 점검하고 있다. 김포시 제공 원본보기 아이콘

현장에 참석한 참석자들은 이러한 대책만으로는 한계가 있다는 데 인식을 같이하고 서울5호선 김포검단 연장이 근본적인 해결책임을 재확인했다. 국회 국민청원동의가 5만명 돌파로 국회 논의 테이블에 오른 만큼, 사업 추진에 속도를 내야 한다는 목소리도 높아지고 있다.

김민석 국무총리는 "서부권 광역철도망과 인천 2호선 연장, 서울5호선 김포연장 등 철도 인프라 확충의 필요성에 충분히 공감한다"면서도 "철도망이 갖춰지기까지 시민들이 불편을 고스란히 감내해야 하는 상황은 결코 간과할 수 없다"고 강조했다.

이어 "당장의 혼잡 완화를 위한 단기 대책부터 장기 철도망 확충 과제까지, 총리실이 직접 챙겨 김포 시민들의 불편이 실질적으로 해소될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>