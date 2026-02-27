포천시, 주민 건의 252건 ‘현장에서 답 찾다’…실천 중심 추진보고회 개최

시, 2026년 주민과의 공감·소통 간담회

도로·교통 등 생활 밀착형 사업

3월 추경 반영·상반기 마무리 집중

경기 포천시는 27일 '2026년 주민과의 공감·소통 간담회 건의사항 추진보고회'를 개최하고 읍면동 순회 간담회에서 접수된 주민 건의사항에 대한 부서별 추진계획과 향후 조치 방향을 종합 점검했다.

이번 보고회는 지난 1월 8일부터 22일까지 14개 읍면동을 순회하며 진행된 '2026년 주민과의 공감·소통 간담회'에서 접수된 총 252건의 건의사항을 대상으로, 소관 부서의 검토 결과와 실행 방안을 공유하고 해결 전략을 구체화하기 위해 마련됐다.

접수된 건의사항을 분야별로 보면 도로·교통 분야가 33.3%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 생활·주거·환경 분야가 17.8%로 뒤를 이었다. 이어 행정·복지·교육 분야와 문화·체육·관광 분야가 각각 11.9%를 차지해, 주민들의 일상과 밀접한 생활 기반 개선 요구가 대다수인 것으로 나타났다.

각 부서는 '현장에 답이 있다'는 기조 아래 직접 민원 현장을 방문해 주민 의견을 확인하고, 관련 법령과 예산 여건을 종합적으로 검토해 실행 가능성을 판단했다. 이를 토대로 이번 보고회에서는 건의사항별 추진 단계, 예산 반영 여부, 중장기 검토 과제 등을 구분해 체계적인 관리 방안을 마련했다.

특히 주민 생활과 직결되고 즉시 시행이 가능한 사업은 3월 추가경정예산에 반영해 상반기 내 마무리하는 것을 목표로 추진할 방침이다. 단기간 내 해결이 어려운 사안에 대해서도 대체 가능한 실행 방안을 적극 모색해 주민 불편을 최소화하고, 중장기 사업과 연계해 단계적으로 개선해 나갈 계획이다.

포천시 관계자는 "주민 건의사항을 단순 접수에 그치지 않고 연중 상시 관리 체계로 운영해 추진 상황을 지속 점검하겠다"며 "시민의 목소리가 실제 정책과 예산에 반영되는 구조를 강화해 공감과 신뢰를 기반으로 한 행정을 이어가겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



