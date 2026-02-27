힐러리 전 美 국무장관 "엡스타인 만난 기억 없어"

힐러리 클린턴 전 미국 국무부 장관이 26일(현지시간) 미성년자 성범죄자인 고(故) 제프리 엡스타인을 만난 기억이 없다고 주장했다.

그는 이날 뉴욕주에 있는 자택 인근 공연예술센터에서 열린 연방하원 감독위원회의 비공개·녹화 증언(deposition)에서 "엡스타인을 만난 기억이 전혀 없다. 그의 전용기를 탔거나 그의 섬, 집, 사무실을 방문한 적도 없다"며 성명을 통해 밝혔다.

클린턴 전 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 공개한 모두발언에서 "난 여러분의 조사에 도움이 될 지식이 없다"며 "그걸 알면서도 트럼프 대통령의 행위로부터 관심을 돌리고, 정당한 해명 요구에도 그것을 덮기 위해 내게 증언을 강요했다"고 말했다.

클린턴 전 장관은 "이 위원회가 엡스타인의 인신매매 범죄에 대한 진실을 파악하는 데 진지하다면, 현직 대통령의 관여 여부에 대해 (그의) 언론과의 즉석 문답에 의존하는 대신 엡스타인 파일에 수만 차례 등장하는 문제에 대해 그에게 직접 선서 하에 질문할 것"이라고 강조했다.

클린턴 전 장관은 심문이 끝난 후 기자들에게 하루 종일 같은 질문을 반복해서 받았다고 설명했다. 그러면서 후반으로 갈수록 "상황이 상당히 특이해졌다"며 "미확인비행물체(UFO)에 대한 질문을 받기 시작했고, 가장 비열한 허위 음모론 중 하나인 '피자가게이트'에 관한 일련의 질문도 받았기 때문"이라고 말했다. 그는 해당 질문을 누가 했는지에 대해서는 밝히지 않았다.

전직 대통령 부부가 의회 조사에 소환돼 증언하는 것은 이례적인 일이다. 민주당과 힐러리 측에서는 이번 소환에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 자신과 대선에서 겨뤘던 힐러리를 망신주려는 의도가 깔려 있다고 보고 있다.

그는 공화당이 주도하는 위원회가 트럼프 대통령과 엡스타인 간의 관계에서 초점을 돌리려 하고 있다고 비난했다. 그는 트럼프 행정부가 국제 성매매 인신매매 문제를 담당하는 국무부 부서를 '사실상 무력화했다'고 지적하기도 했다.

또한 힐러리의 남편인 빌 클린턴 전 대통령도 하원 감독위 증언대에 설 예정이다. 여기에 대해 클린턴 전 장관은 2008년 엡스타인이 유죄를 인정하기 전에 그와 접촉했던 '대다수'의 사람들이 성매매 인신매매에 대해 "알지 못했다"고 밝힐 것이라고 말했다. 그러면서 "그것이 그가 내일 증언할 내용"이라고 덧붙였다.

지난해 12월 일부 공개된 엡스타인 관련 문건에는 클린턴 전 대통령이 엡스타인의 과거 연인이자 공범으로 유죄 판결을 받은 길레인 맥스웰과 수영을 즐기는 모습, 신원이 가려진 여성의 허리에 팔을 두른 채 앉아 있는 장면 등이 포함됐다.





