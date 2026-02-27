당사 압색에 송언석 "정권 충견이 野심장찔러…야당말살"

송언석 국민의힘 원내대표는 26일 검경 합동수사본부가 신천지 교인들의 집단 입당 의혹과 관련해 당사 압수수색에 나선 것과 관련 "특검과 검찰이라는 정권의 충견들이 야당의 심장을 찌르겠다는 것"이라면서 "야당 탄압, 야당 말살이며 이것이 바로 독재"라고 했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 "국민에게 이미 전체주의 독재국가로 돌입한 대한민국의 참담한 정치 현실에 대해 한 말씀 올리고자 한다"면서 이같이 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 27일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

T

송 원내대표는 "조금 전 국민의힘 당사에 압수수색이 들어왔다. 특검에 이어 이번엔 검경 합수본이 국민의 당원명부를 강탈하겠다고 한다"고 전했다.

이어 그는 "오늘 검찰의 무도한 압수 수색이 보여주듯, 끊임없이 야당을 탄압하고 말살하는 게 바로 일당독재"라며 "야당의 죄가 크다 해서 독재가 정당화된다면 그 비극은 역사에 오래 기록될 것"이라고 했다.

송 원내대표는 또 "모든 퇴행은 궁극적으로 애꿎은 국민에 돌아갈 것"이라면서 "현 체제가 이미 정상적인 민주 공화정이 아니라 독재정이란 인식하에 모든 비상 수단 동원해 맞서 싸우겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>