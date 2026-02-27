휴메딕스, 차세대 창상피복재 '아르케' 도입·판매 계약

휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 28,900 전일대비 150 등락률 +0.52% 거래량 24,438 전일가 28,750 2026.02.27 11:14 기준 관련기사 휴온스, 지난해 매출 6208억…분기 최대 실적팬젠, 지난해 매출 134억원…영업이익 47.6% 증가'내수 포화' K보톡스, 신흥국으로 외형 키운다 전 종목 시세 보기 close 그룹 계열사 휴메딕스가 창상피복재 '아르케 (ARCHE)'의 판권을 확보하며 포트폴리오 확장에 나섰다.

휴메딕스는 최근 도움 주식회사와 아르케에 대한 독점 판매 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

계약에 따라 휴메딕스는 아르케의 국내 유통·마케팅·판매를 전담한다. 회사는 이번 계약을 통해 유통망을 전국 단위로 확대하고 제품 공급·관리 체계를 확립하겠다는 방침이다.

아르케는 식물 유래 저분자 수용성 키토산(ISC) 원료의 특성을 적용한 창상피복재로, 피부 장벽이 손상된 부위에 사용해 피부 재생을 촉진한다. ISC는 도움 주식회사에서 자체 개발했다. 임상을 통해 항균·항진균·항염·상처 치유 효과와 두피 케어 가능성을 확인했다는 게 회사 측 설명이다.

특히 아르케의 ISC는 평균 500달톤(Da)의 저분자로 생리활성이 높고 화학적 가수분해가 아닌 효소 가수분해 공정을 적용한 것이 특징이다.

강민종 휴메딕스 대표는 "이번 아르케 총판 계약은 에스테틱 사업 영역 확장을 위한 전략적 선택"이라며 "앞으로도 경쟁력 있는 제품을 통해 다양한 에스테틱 제품군을 갖춰 나가겠다"고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



