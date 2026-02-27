본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

[특징주]삼천당제약, 9%↑…'먹는 위고비' 유럽 11개국 계약

황서율기자

입력2026.02.27 10:21

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유럽 11개국과 '먹는 위고비(경구용 비만치료제)' 독점 계약을 체결한 삼천당제약 의 주가가 이틀 연속 상승하고 있다.


[특징주]삼천당제약, 9%↑…'먹는 위고비' 유럽 11개국 계약
AD
원본보기 아이콘

27일 오전 10시15분 기준 삼천당제약은 9.51%(7만2000원) 오른 82만9000원에 거래되고 있다. 전날 상한가 마감한 데 이어 이틀 연속 상승세다.

앞서 전날 삼천당제약은 유럽 소재 제약사와 함께 개발 중인 경구용 당뇨 치료제 리벨서스 제네릭 및 경구용 비만 치료제 위고비 오럴 제네릭(세마글루타이드)에 대해 영국 등 11개국을 대상으로 하는 독점 라이선스 및 상업화 계약을 체결했다고 공시했다.


계약금 및 마일스톤 총금액은 3000만유로(한화 약 508억원)이다. 제품 공급은 첫 판매일로부터 10년 동안 이어지며, 10년 경과 후 5년마다 자동 갱신된다. 순이익을 분기별로 정산해 삼천당제약이 60%, 파트너사가 40%로 이익을 공유한다.


다만 계약 상대방과 계약금 및 마일스톤 세부 내용은 파트너사 영업 전략 보호를 위해 2036년 2월25일로 공시를 유보했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

새로운 이슈 보기