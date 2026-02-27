[특징주]삼천당제약, 9%↑…'먹는 위고비' 유럽 11개국 계약

유럽 11개국과 '먹는 위고비(경구용 비만치료제)' 독점 계약을 체결한 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 837,000 전일대비 80,000 등락률 +10.57% 거래량 349,867 전일가 757,000 2026.02.27 11:12 기준 관련기사 삼천당제약, 경구용 GLP-1 유럽 11개국 독점 라이센스 계약코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨' 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 이틀 연속 상승하고 있다.

27일 오전 10시15분 기준 삼천당제약은 9.51%(7만2000원) 오른 82만9000원에 거래되고 있다. 전날 상한가 마감한 데 이어 이틀 연속 상승세다.

앞서 전날 삼천당제약은 유럽 소재 제약사와 함께 개발 중인 경구용 당뇨 치료제 리벨서스 제네릭 및 경구용 비만 치료제 위고비 오럴 제네릭(세마글루타이드)에 대해 영국 등 11개국을 대상으로 하는 독점 라이선스 및 상업화 계약을 체결했다고 공시했다.

계약금 및 마일스톤 총금액은 3000만유로(한화 약 508억원)이다. 제품 공급은 첫 판매일로부터 10년 동안 이어지며, 10년 경과 후 5년마다 자동 갱신된다. 순이익을 분기별로 정산해 삼천당제약이 60%, 파트너사가 40%로 이익을 공유한다.

다만 계약 상대방과 계약금 및 마일스톤 세부 내용은 파트너사 영업 전략 보호를 위해 2036년 2월25일로 공시를 유보했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>