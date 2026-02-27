고흥군교육발전위, 대학생 등록금 지원 결정

대의원 총회서 올해 교육 지원사업 확정

1인당 200만원 내 본인 부담 등록금 지원

(사) 고흥군교육발전위원회(이사장 공영민)는 지난 26일 고흥군청 흥양홀에서 2026년 대의원 총회를 개최해 '고흥군 대학생 등록금 지원사업' 등 2026년도 교육 지원사업을 확정했다고 밝혔다.

이번 총회는 2025년도 교육 지원사업의 결산 보고와 2026년도 사업계획을 확정하는 한편, 신규 임원 선출 및 정관변경 등 위원회 운영의 주요 안건을 심의하기 위해 마련됐다.

심의 결과 상정된 4개 안건 모두 원안 가결됐으며, 위원회는 올해 지역 학생들의 교육복지 확대에 중점을 두고 다양한 지원사업을 추진하기로 했다.

특히, 지역 출신 대학생들의 학비 부담을 덜어주기 위해 1인당 200만 원 한도 내에서 본인 부담 등록금을 지원하는 '고흥군 대학생 등록금 지원사업'과 기초생활수급자ㆍ차상위 계층 대학생에게 학기당 50만 원의 생활비를 지원하는 '저소득 대학생 생활안정장학금 지원사업'을 새롭게 시행할 예정이다.

또한 고흥 미래산업을 이끌 글로벌 인재 양성을 위해 우주항공 및 스마트팜 분야를 공부하는 대학원생을 대상으로 해외 유학 경비를 지원하는 '미래인재 해외 유학 지원사업'도 신규로 추진한다.

이 외에도 다양한 분야의 재능을 가진 학생들을 체계적으로 육성하기 위해 예술·기능 분야 특기 학생에게 장학금을 지원하고, 초등학교 1~3학년을 대상으로 하는 원어민 영어 회화 프로그램을 운영하는 등 교육격차 해소와 기초 영어 능력 향상을 위한 교육사업도 함께 추진할 예정이다.

공영민 이사장은 "학생들이 학비 부담 없이 학업에 전념해 고흥군의 미래를 책임질 핵심 인재로 성장할 수 있도록, 대학생 등록금 지원 등 실질적인 도움이 되는 교육 지원사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 고흥군 교육발전위는 오는 5월 '2026년도 1학기 고흥군 대학생 등록금 지원사업'을 공고할 계획이다. 등록금은 신청서 접수 및 학자금 중복 지원 여부 심사를 거쳐 7월 중 지급된다.





