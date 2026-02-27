LG유플러스, MWC26서 초개인화 경험 선보인다

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 17,230 전일대비 580 등락률 -3.26% 거래량 440,564 전일가 17,810 2026.02.27 11:12 기준 관련기사 LG유플러스, MWC26서 오픈AI 기술 활용한 고객 상담 솔루션 공개코트라·산업부, 바르셀로나 MWC에 통합 한국관 운영AIDC 각축전 벌이는 통신 3사…국회는 특별법으로 '지원사격' 전 종목 시세 보기 close 는 다음달 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 MWC26에서 선보일 전시관 준비를 마무리하고 있다고 27일 밝혔다.

LG유플러스 직원들이 전시관 작업을 하는 모습. LG유플러스 제공

이번 전시의 주제는 '사람 중심 AI'(Humanizing Every Connection)로 사람 간 연결을 중심으로 한 AI 기술과 서비스를 통해 미래 통신 환경을 제시하는 데 초점을 맞췄다. LG유플러스는 전시 기획 단계부터 AI를 활용해 전시 스토리와 공간 구성을 설계했다.

전시는 '초개인화' 경험을 제공하는 데 초점을 뒀다. 관람객이 입장 시 정보를 입력하면 개인별 QR코드가 발급되고 전시관 내 키오스크에서 QR코드를 스캔하면 맞춤형 체험 시나리오가 제공된다. 체험 과정에서 수집된 데이터는 실시간으로 반영돼 퇴장 전 관람하는 AI 미디어아트에 적용되고 해당 콘텐츠는 굿즈 형태로 제공된다.

LG유플러스는 전시관 구조에도 사람 중심 AI가 반영됐다고 설명했다. 중앙 미디어아트 공간을 중심으로 전시물이 배치되는 방사형 구조로 설계돼 관람객 동선이 자연스럽게 마지막 미디어아트 공간으로 이어지도록 구성됐다. 기술보다 사람 중심의 경험을 제공하는 게 LG유플러스의 목표다.

전시 공간에는 LG유플러스의 4A Intelligence 전략도 반영됐다. 안심하고(Assured) 쓸 수 있는 AI 기술을 기반으로 개인 맞춤형 경험(Adaptive)을 제공하고 일상 전반을 함께하는 서비스(Accompanied)를 거쳐 사회적 가치를 추구하는 AI(Altruistic)로 확장되는 흐름을 전시 동선에 담았다.

이와 함께 QR코드를 활용한 모바일 도슨트도 도입해 오디오 가이드와 모바일 브로셔를 제공한다. LG유플러스는 이를 통해 관람객 데이터를 축적해 전시 운영에도 활용할 계획이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 "이번 전시는 AI 기술을 보여주는 공간이 아니라 AI가 사용자 맥락을 이해하고 연결하는 과정을 구현한 공간"이라며 "MWC 현장에서 사람 중심 AI 서비스 방향을 제시할 것"이라고 말했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지