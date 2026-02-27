본문 바로가기
의정부시, 의정부역세권 개발 본격화…27일부터 시민 의견 수렴

이종구기자

입력2026.02.27 10:15

경기 의정부시는 27일부터 3월 20일까지 의정부역세권 개발 시 도입 기능에 대한 시민 설문조사를 진행한다.

의정부시, 의정부역세권 도입 기능 설문조사 실시. 의정부시 제공

이번 설문은 시가 의정부역세권 개발의 도시계획적 기반을 마련하고자 수립 중인 '공간재구조화계획(도시혁신구역 지정)'의 도입 기능에 관한 시민 의견을 사전에 수렴하고자 마련했다.


설문 항목은 연령과 직업 등 기본 항목과 의정부역 이용 현황을 파악하는 항목, 선호하는 도입 기능 및 시설을 묻는 개발 관련 항목으로 구성된다. 이를 통해 현재 이용 실태와 향후 수요를 종합적으로 분석하고, 다양한 계층의 의견을 균형 있게 반영할 예정이다.

설문은 QR코드를 통해 참여하며, 해당 코드는 시정소식지 '행복소식'과 누리집 배너에 게재한다. 더불어 3월 5일에는 의정부역 일원에서 현장 설문을 실시해 온라인 참여가 어려운 시민의 의견도 직접 청취한다.


시는 설문 결과를 분석해 역세권에 도입할 기능의 우선순위를 설정하고, 실행 가능성을 면밀히 검토해 공간재구조화계획에 반영할 계획이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
