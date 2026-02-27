경찰, 김병기 연이틀 소환…공천헌금 등 13개 의혹

뇌물수수 등 혐의…피의자 신분

경찰이 공천헌금 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 연이틀 소환했다.

공천헌금 수수 등 13가지 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원이 26일 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청 공공범죄수사대는 27일 오전 10시부터 뇌물수수·직권남용 등 혐의 피의자 신분으로 김 의원을 불러 조사하고 있다. 전날 14시간 넘게 조사를 받고 귀가한 지 10시간30여분 만의 재출석이다.

김 의원은 이날 서울청 마포종합청사에 출석하며 "성실히 조사받겠다"며 "조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 자리를 마련할 수도 있다"고 말했다. 어떤 점에 대해 소명할지 묻는 말에는 답하지 않았다.

김 의원은 2020년 전 동작구의원 2명으로부터 현금 3000만원을 받았다가 수개월 뒤 돌려줬다는 내용의 탄원서가 공개되며 정치헌금 수수 논란에 휩싸였다. 아울러 차남의 숭실대 편입 과정에 관여하거나 빗썸 취업 등을 청탁했다는 의혹, 아내가 동작구의회 부의장이던 조모씨의 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹, 강선우 의원 공천헌금 수수 묵인 등 13개 의혹이 있다.

경찰은 지난 25일 김 의원의 차남을 업무방해 혐의 피의자로 소환했다. 지난달 19일에는 동작구의회 등을 압수수색했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>