포스코, 8대 전략제품 체제 완성…초격차 철강 경쟁력 강화

포항·광양 제철소 직속 ‘원팀’ 체제

미래 시장 주도권 확보

포스코가 미래 철강시장을 선점하기 위한 8대 핵심 전략제품 '원팀(One Team)' 체제를 구축하고 철강 본원경쟁력 강화에 나섰다.

Park1538광양 제품 전시존에 HyperNO(무방향성 전기강판)가 적용된 자동차 모형이 전시돼 있다. 포스코 제공 AD 원본보기 아이콘

포스코는 이달 초 ▲차세대성장시장용 STS(스테인리스강) ▲신재생에너지용 PosMAC(고내식 합금도금강판) ▲고망간(Mn)강 ▲전기로 고급강 등 4개 프로젝트팀을 신설했다고 27일 밝혔다.

앞서 지난해 12월 출범한 ▲에너지후판 ▲전력용 전기강판 ▲GigaSteel(초고강도 경량강판) ▲HyperNO(무방향성 전기강판) 팀을 포함해 '8대 핵심 전략제품 기술개발 프로젝트팀' 구성을 완료하고 본격 가동에 들어갔다.

포스코는 지난해 말 철강 경쟁력 재건과 미래 성장동력 확보를 위해 8대 핵심 전략제품을 선정했다. 이후 기술 개발부터 생산·판매까지 전 과정을 통합 관리하는 프로젝트팀 체계를 구축해왔다. 각 제품별 프로젝트팀은 포항·광양 제철소 직속으로 배치돼 연구 성과가 생산 공정에 즉시 적용되는 현장 중심으로 운영된다. 고부가가치 철강제품을 중심으로 미래 시장 주도권을 확보하겠다는 전략이다.

양 제철소의 역할도 차별화했다. 포항제철소는 글로벌 전력 수요 증가에 대응해 석유·가스·발전·재생에너지 분야에 사용되는 에너지 강재 성능 향상과 제품 개발에 집중한다. 에너지 강재를 선도하는 제철소로 역량을 집중한다는 방침이다. 자동차용 강판이 주력인 광양제철소는 자율주행과 미래 모빌리티 시장을 겨냥해 저탄소 고부가 강재 개발을 강화하며 '신(新)모빌리티 전문 제철소'로 경쟁력을 높인다.

장인화 포스코그룹 회장은 지난해 11월 열린 포스코그룹 테크포럼에서 "핵심 전략제품과 혁신 공정에 자원을 집중하고 연구·생산·판매가 함께 참여하는 원팀형 초격차 과제를 추진해 기술 개발 속도를 높이겠다"고 밝힌 데 이어, 올해 신년사에서도 "미래 산업의 핵심인 8대 전략제품 포트폴리오를 완성해 시장 리더십을 강화해야 한다"고 강조했다.

최근 미국 등 주요 수출국의 관세 인상과 대미 수출 8% 감소로 수출 환경이 악화되면서 정부는 'K스틸법'을 통해 탄소 저감과 수출 구조 고도화를 위한 제도적 기반을 강화하고 있다. 포스코는 8대 핵심 전략제품 중심의 경쟁력 강화로 정부의 철강산업 고도화 정책에 발맞춰 국내 철강 생태계의 체질 개선을 선도하겠다는 구상이다.

포스코 관계자는 "저가 수입재 확산과 글로벌 관세 장벽 등 어려운 경영 환경 속에서도 부서 간 경계를 허문 원팀 시너지를 통해 전략제품 포트폴리오를 확장하고 미래 산업 시장의 주도권을 강화해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>