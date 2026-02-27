본문 바로가기
[부고]송기봉(전 광주지방국세청장)씨 모친상

세종=주상돈기자

입력2026.02.27 10:06

▶송기봉(전 광주지방국세청장·세무법인다우 회장)·기현(조세금융신문 부사장)씨 모친상= 서울아산병원 장례식장 2호실, 발인 28일 오전 7시20분, 장지 용인로뎀파크. (02)-3010-2000





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
