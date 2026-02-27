이재혁 경북개발공사 사장 "안전은 선택 아닌 최우선 가치"…안전실천 결의대회

경북개발공사(사장 이재혁)는 지난 26일 본사 1층 대강당에서 '2026년 GBDC 안전보건경영방침 선포식 및 안전실천 결의대회'를 개최했다. 이날 행사에는 CEO를 비롯한 임직원과 건설현장 관계자들이 참석했다.

이번 선포식은 안전보건경영방침 선포문 낭독, 사장 안전경영 메시지 전달, 무재해 원년 결의, 건설현장 관계자 안전실천 결의 순으로 진행됐다. 참석자 전원은 '중대재해 ZERO' 실현을 목표로 도민과 근로자의 생명 보호를 최우선 가치로 삼고, 안전경영을 적극 실천해나갈 것을 다짐했다.

경북개발공사 임직원들이 안전보건 경영방침 선포식을 열고 있다.

특히 이번 행사는 형식적인 선언에 그치지 않고, 최근 산업현장에서 안전사고 예방의 중요성이 더욱 강조되는 상황속에서 마련됐다. 건설현장 관계자들 역시 중대재해 예방의 필요성에 깊이 공감하며 자발적으로 참여해, 현장 중심의 안전실천 의지를 함께 다지는 뜻깊은 자리가 됐다.

이재혁 경북개발공사 사장은 "안전은 선택이 아닌 공기업의 기본 책무이자, 어떠한 경영성과보다도 우선돼야 할 최우선 가치"라고 강조하며, "임직원과 건설공사 관계자 모두 안전한 일터 조성을 위해 아낌없는 지원과 노력을 기울여 달라"고 당부했다.

경북개발공사는 향후 현장 안전점검 강화와 스마트 안전장비 기반 안전관리시스템 운영, 근로자 참여형 안전캠페인 등을 통해 실질적이고 체계적인 안전보건관리 활동을 지속 추진할 계획이다. 또한 이번 선포식과 결의대회를 계기로 안전보건 경영방침을 전사적으로 공유하고, 현장중심의 안전실천 활동을 내실화함으로써 도민에게 신뢰받는 안전한 공기업으로 자리매김하겠다고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자



