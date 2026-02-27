푸조 '올 뉴 3008 스마트 하이브리드', '올해의 디자인' 2관왕

디자인 명가 입증

푸조는 '올 뉴 3008 스마트 하이브리드'가 한국자동차전문기자협회와 한국자동차기자협회가 각각 주관한 '2026 대한민국 올해의 차' 평가에서 '올해의 디자인' 부문 2관왕을 차지했다고 27일 밝혔다.

푸조 올 뉴 3008 스마트 하이브리드. 스텔란티스 AD 원본보기 아이콘

한국자동차전문기자협회는 지난 1월 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 41개 차량을 대상으로 실차 테스트를 진행한 뒤 디자인, 퍼포먼스, 편의 및 안전, 경제성, 혁신성 등 총 22개 세부 항목을 종합 평가해 최종 수상작을 확정했다.

'올 뉴 3008'은 디자인 부문에서 50%를 득표했다. 푸조 '308 스마트 하이브리드'도 '올해의 내연기관 크로스오버'를 동시 수상하며 푸조 스마트 하이브리드 라인업 전반의 경쟁력을 입증했다.

한국자동차기자협회는 지난 5일 경기 화성 한국교통안전공단 자동차연구원에서 최종 심사를 진행했다. '올 뉴 3008'은 7개 차종이 치열한 경쟁을 펼친 '올해의 디자인' 부문에서 가장 높은 평가를 받아 최종 수상의 영예를 안았다.

푸조 올 뉴 3008 스마트 하이브리드. 스텔란티스 원본보기 아이콘

지난 7월 출시된 3세대 '올 뉴 3008'은 프랑스에서 개발 및 생산된 도심형 SUV로, 프렌치 감각을 바탕으로 조형미와 실용성을 조화롭게 담아냈다. 우아한 루프 라인과 균형 잡힌 차체 비율로 패스트백 SUV의 조형미를 완성, 새로운 푸조 엠블럼, 바디 컬러와 자연스럽게 이어지는 그라데이션 그릴, 사자 발톱 형상의 주간주행등이 더해지며 브랜드의 정체성을 강화했다.

차세대 '파노라믹 아이-콕핏'을 최초 적용해 운전자의 몰입감과 사용성을 극대화했다. 플로팅 형태의 '21인치 파노라믹 커브드 디스플레이'(GT 트림)와 버추얼 아이-토글, 콤팩트 스티어링 휠, 스티어링 휠 옆으로 배치된 일체형 기어 셀렉터 등은 운전자 중심의 직관적인 인터페이스를 구현해 실내 디자인의 경쟁력을 한층 높였다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 "푸조 디자인의 힘이 한국 고객과 시장에 확실하게 인정받았음을 의미한다"며 "강력한 디자인 DNA를 바탕으로 스마트 하이브리드 기술을 포함한 상품성, 가격 경쟁력까지 더해 기대 이상의 경험을 만드는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>