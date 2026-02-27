본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

이지스자산운용, '기관고객 접점 강화' 조직개편…CM부문 신설

김영원기자

입력2026.02.27 09:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CM부문 대표 이규성 대표이사 배치

이지스자산운용은 CM(Capital Management)부문 신설 등 기관 고객 접점 강화를 골자로 한 조직 개편을 단행한다고 27일 밝혔다.


이날 이지스자산운용에 따르면 새로 생기는 CM부문은 기관투자자의 니즈를 고려한 블라인드 펀드 제안, 맞춤형 리서치 등 기관고객에 대한 서비스 고도화를 담당한다.

이지스자산운용, '기관고객 접점 강화' 조직개편…CM부문 신설
AD
원본보기 아이콘

이규성 대표이사가 고객 접점에 전진 배치돼 조직을 이끈다. 국내 기관투자자에 대한 서비스 강화는 물론, 싱가포르 등 해외 거점과 긴밀한 협력을 통해 글로벌 시장에서 투자 자금 유치에도 나설 계획이다.


이 대표가 맡고 있던 경영지원부문은 신희상 경영기획실장(전무)이 부문대표로 승진해 인사, 재무, 전략 등 경영 전반을 책임지게 된다.


단순히 임대비즈니스를 넘어 새로운 성장동력을 확보하기 위한 조직개편도 이뤄졌다. 국내외 기업을 대상으로 펀딩·임차·비즈니스 연계 등 복합적인 공간 솔루션을 제공하는 전담 조직인 기업마케팅CFT(Cross-Functional TF)를 신설해 기업 고객과의 전략적 협업 채널을 구축한다.

이지스자산운용 관계자는 "핵심 고객에 대한 서비스 강화와 펀딩 역량 제고, 그리고 미래 먹거리 확보라는 세 가지 방향에서 이뤄졌다"며 "CM부분 신설을 통해 국내외 기관 투자자와의 접점을 넓히고, 글로벌 자금 조달 채널을 더욱 체계적으로 구축해나갈 것"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

'효자손' 삼성전자 질주에…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

새로운 이슈 보기