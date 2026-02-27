본문 바로가기
해군사관학교 사관생도 80기 137명 졸업

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.02.27 09:55

해군사관학교 제80기 졸업식에서 한미연합군사령관상을 수상하는 김동관 사관생도가 해군 중령인 아버지(왼쪽 김지훈 해군사관학교 재정관리처장, 해사 55기), 어머니(오른쪽 정보라 해군 해양의료원장, 간사 41기)와 함께 26일 해군사관학교 충무공이순신 동상 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=해군

해군사관학교 제80기 졸업식에서 한미연합군사령관상을 수상하는 김동관 사관생도가 해군 중령인 아버지(왼쪽 김지훈 해군사관학교 재정관리처장, 해사 55기), 어머니(오른쪽 정보라 해군 해양의료원장, 간사 41기)와 함께 26일 해군사관학교 충무공이순신 동상 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=해군

해군은 27일 경남 창원시 소재 해군사관학교 연병장에서 박규백 해군사관학교장(중장) 주관으로 제80기 해군사관생도 졸업식을 거행한다고 밝혔다. 남생도 117명과 여생도 16명, 외국군 수탁생도 4명 등 총 137명이 졸업한다.


대통령상은 종합성적 최우수자인 박종원 사관생도(24·함정)가 수상한다. 국무총리상은 김연서(22·항공), 국방부장관상은 이영현(22·함정), 합동참모의장상은 조룸빈(23·함정) 사관생도가 각각 수상한다.

이날 해군사관학교 앞 해상에는 이지스 구축함 세종대왕함(DDG, 7600t급)과 대형수송함 마라도함(LPH, 1만4500t급), 손원일급 잠수함 김좌진함(SS-Ⅱ, 1800t급), 한국형 상륙기동장갑차(KAAV) 등 해군·해병대를 대표하는 주요 전력이 배치돼 졸업을 축하한다. 80기 해군사관생도들은 이후 병과별 초등군사반 교육을 받고 각급 부대에 배치돼 임무를 수행하게 된다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

