유유제약, 창립 85주년 기념식 개최…배당 10% 이상 올려

유유제약 창립 85주년 기념식.

이날 행사는 서울 사무소와 제천 공장, 광교 연구소 및 전국 영업지점을 화상으로 연결해 진행됐다. 20년간 근속한 유황선 포장팀장 등 총 19명에게 장기근속상이 수여됐다.

박노용 대표는 기념사를 통해 "기존 주력사업의 견조한 성장을 바탕으로 신성장동력인 반려동물 사업을 본격화하고 AI 활용·로봇 도입을 통한 생산 자동화로 업무 효율을 높여 100년 장수기업으로 나아가기 위한 초석을 다지겠다"고 말했다.

유유제약은 전날 전년 대비 10% 이상 증가한 보통주 115원, 우선주 125원의 결산 현금배당을 공시했다. 유유제약은 2025년 3분기 연결 기준 매출액 1065억원과 영업이익 111억원을 기록했다.

박노용 대표는 "지난해 호실적 관련 회사를 믿고 지지해주신 주주들의 성원에 보답하기 위해 주주 친화 정책의 일환으로 배당금 상향을 결정했다"며 "배당 성향을 꾸준히 관리해 회사와 주주가 함께 상생하는 기업으로 자리매김하겠다"고 밝혔다. 이번 배당소득은 규모에 따라 종합소득세 합산 없이 분리과세가 적용된다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



