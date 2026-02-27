보람상조, '2026 K-브랜드 어워즈' 2년 연속 대상

K-서비스 부문 2년 연속 선정

보람상조는 지난 25일 오전 서울 더 플라자 호텔에서 열린 '2026 K-브랜드 어워즈'에서 K-서비스 부문 대상을 받았다고 27일 밝혔다.

K-브랜드 어워즈는 국가 경제 발전에 기여한 우수 기업과 브랜드의 경영 전략 및 혁신 성과를 종합적으로 평가해 선정한다. 보람상조는 혁신적인 서비스와 고객 신뢰도를 인정받아 지난해에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

보람상조은 이번 수상에 대해 모기업 보람그룹과 함께 선포한 '라이프 큐레이터'라는 새로운 브랜드 방향성이 높게 평가받은 결과라고 설명했다.

보람그룹 관계자는 "2년 연속 수상은 고객의 신뢰를 바탕으로 끊임없이 혁신해 온 결과"라며 "앞으로도 '라이프 큐레이터'로서 고객의 삶 모든 순간에 감동을 전하는 기업이 되겠다"고 했다.





