본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

보람상조, '2026 K-브랜드 어워즈' 2년 연속 대상

최호경기자

입력2026.02.27 09:50

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

K-서비스 부문 2년 연속 선정

보람상조는 지난 25일 오전 서울 더 플라자 호텔에서 열린 '2026 K-브랜드 어워즈'에서 K-서비스 부문 대상을 받았다고 27일 밝혔다.


K-브랜드 어워즈는 국가 경제 발전에 기여한 우수 기업과 브랜드의 경영 전략 및 혁신 성과를 종합적으로 평가해 선정한다. 보람상조는 혁신적인 서비스와 고객 신뢰도를 인정받아 지난해에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

보람상조는 지난 25일 오전 서울 더 플라자 호텔에서 열린 '2026 K-브랜드 어워즈'에서 K-서비스 부문 대상을 수상했다고 27일 밝혔다. 보람그룹

보람상조는 지난 25일 오전 서울 더 플라자 호텔에서 열린 '2026 K-브랜드 어워즈'에서 K-서비스 부문 대상을 수상했다고 27일 밝혔다. 보람그룹

AD
원본보기 아이콘

보람상조은 이번 수상에 대해 모기업 보람그룹과 함께 선포한 '라이프 큐레이터'라는 새로운 브랜드 방향성이 높게 평가받은 결과라고 설명했다.


보람그룹 관계자는 "2년 연속 수상은 고객의 신뢰를 바탕으로 끊임없이 혁신해 온 결과"라며 "앞으로도 '라이프 큐레이터'로서 고객의 삶 모든 순간에 감동을 전하는 기업이 되겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

새로운 이슈 보기