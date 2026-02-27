[특징주]삼성전자·하이닉스 장초반 약세…엔비디아 하락 영향

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 5,000 등락률 -2.29% 거래량 14,353,054 전일가 218,000 2026.02.27 09:54 기준 관련기사 '효자손' 삼성전자 질주에…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극‘파죽지세’ 코스피...지금 들어가도 늦지 않았다?삼성전자, 반도체 훈풍에 시총 1조달러 클럽 진입 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 1,053,000 전일대비 46,000 등락률 -4.19% 거래량 2,189,230 전일가 1,099,000 2026.02.27 09:54 기준 관련기사 ‘파죽지세’ 코스피...지금 들어가도 늦지 않았다?SK하이닉스, ‘대·중소기업 안전보건 상생협력’ 3년 연속 우수기업 선정코스피 더 오를까…"지배구조 개편과 순환매가 칠천피 이끈다" 전 종목 시세 보기 close 가 27일 장초반 하락세를 그리고 있다. 간밤 엔비디아 주가가 급락한 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시35분께 한국거래소에서 삼성전자는 전장 대비 1.38% 내린 21만5000원에 거래되고 있다. SK하이닉스 역시 전 거래일 대비 2.82% 하락한 106만8000원에 거래 중이다.

26일(현지시간) 미국 증시에서 엔비디아 주가가 급락하면서 반도체 투자 심리가 전반적으로 위축됐다는 평가다. 엔비디아는 전날 5.46% 떨어진 184.89달러에 장을 마쳤다. 4분기 '어닝 서프라이즈' 실적을 공개했지만 주가는 오히려 떨어졌다.

한지영 키움증권 연구원은 "엔비디아 주가 급락 및 그 여파로 인한 마이크론 등 반도체주 약세 등으로 장 초반부터 변동성이 커질 전망"이라고 전했다.





