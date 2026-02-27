호서대, AI 인재양성 국가사업 선정…5년간 71억 투입

충남 산업 연계 'AI+X' 융합 교육…실전형 인재 양성 거점 도약

호서대학교가 정부의 첨단산업 인재양성 프로젝트에 선정되며 지역 산업 수요에 대응하는 실전형 AI 인재 양성 체계를 구축한다.

호서대는 교육부와 한국산업기술진흥원이 주관하는 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프' 인공지능(AI) 분야에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.

첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 공동으로 1년 이내 단기 집중 교육과정을 운영해 실무형 첨단산업 인재를 양성하는 국가 전략사업이다. 선정 대학에는 5년간(3+2년) 총 71억 2500만 원이 투입된다.

호서대는 이 사업을 통해 기업 참여형 직무 분석과 교과목 공동 개발, 산업체 전문가 참여 수업, 현장실습 및 프로젝트 기반 교육을 강화할 계획이다.

또 마이크로디그리 과정을 도입해 교육 수료생의 취업 경쟁력을 높일 방침이다.

특히 충남 주력 산업과 연계한 'AI+X' 융합 교육과 몰입형 단기 집중과정을 운영해 지역 산업 수요에 부합하는 AI 전문인력 공급 체계를 구축한다는 구상이다.

박근덕 부트캠프사업단장은 "호서대의 AI·AX 융합 교육 역량과 산학협력 기반이 인정받은 결과"라며 "지역과 함께 성장하는 AI 인재양성 거점대학으로 도약하겠다"고 말했다.

한편 호서대는 반도체특성화대학지원사업, SW중심대학사업, 데이터사이언스융합인재양성사업 등 주요 국책사업을 수행하며 첨단 분야 교육 역량을 강화해왔다.





이병렬 기자



