리가켐바이오, 오노약품 ADC 공동연구 후속 마일스톤 수령

박정연기자

입력2026.02.27 09:46

"‘컨쥬올(ConjuAll™)’ 플랫폼 기반 파이프라인 개발 속도 확인"

리가켐바이오 는 일본 오노약품공업과의 항체약물접합체(ADC) 공동연구 계약에 따른 후속 개발 마일스톤을 수령할 예정이라고 27일 밝혔다. 마일스톤 규모와 세부 조건은 계약에 따라 공개되지 않았다.

이번 마일스톤은 지난 1월 수령 이후 약 한 달 반 만에 도출된 추가 성과다. 양사는 2024년 10월 리가켐바이오의 ADC 플랫폼 '컨쥬올(ConjuAll)'을 활용한 후보물질 발굴 및 공동연구 계약을 체결한 바 있다.


첫 번째 타깃 지정은 2025년 3월 완료됐다. 회사 측은 올해 1월과 2월 단계별 개발 목표를 연속 달성하며 공동연구가 계획대로 진행 중이라고 설명했다.

리가켐바이오 관계자는 "오노약품과의 협력을 기반으로 예정된 연구개발 성과를 순차적으로 도출하고 있다"고 밝혔다. 컨쥬올 플랫폼 기반 파이프라인의 추가 성과 창출을 추진하겠다고 덧붙였다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
