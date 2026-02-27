본문 바로가기
KB국민은행, 시니어 고객 위한 'KB두뇌건강 지킴이' 서비스 오픈

김민영기자

입력2026.02.27 09:43

시니어 고객 건강·금융 맞춤형 콘텐츠 제공
상담 예약 기능 연계…전문가와의 상담 제공

KB국민은행은 지난 26일 시니어 고객을 위한 'KB두뇌건강 지킴이' 서비스를 선보였다고 27일 밝혔다.


KB국민은행이 지난 26일 선보인 'KB두뇌건강 지킴이'

KB국민은행이 지난 26일 선보인 'KB두뇌건강 지킴이'

'KB두뇌건강 지킴이'는 치매 예방 등 시니어 고객의 주요 관심사를 반영한 건강·금융 정보 제공 서비스로, KB스타뱅킹 자산관리 메뉴에서 이용할 수 있다.

해당 서비스는 두뇌 건강 테스트와 OX퀴즈 등 간단한 체험형 콘텐츠를 통해 시니어 고객이 인지 능력 등을 스스로 점검해볼 수 있도록 구성했다.


또한 '치매 간편 계산기'를 통해 병원 입원, 장기요양시설 이용 등 상황별로 치매 진단 시 예상되는 비용을 계산하고 비교할 수 있다. 실제 사례를 바탕으로 사전증여나 후견제도 등 노후 대비에 도움이 되는 정보 콘텐츠도 함께 제공한다.


아울러 영업점 상담 예약 기능을 연계해 치매안심신탁 등 관련 상품과 서비스에 대해 전문가 상담을 신청할 수 있도록 해 금융 접근 편의성을 높였다. 이를 통해 시니어 고객이 건강 관리와 자산 보호를 아우르는 노후 대비 정보를 보다 종합적으로 확인할 수 있도록 지원할 예정이다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
