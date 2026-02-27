본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

동원훈련비 인상… 최대 9만 5000원

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.02.27 09:43

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미숙박 예비군훈련도 참가비 1만원 지급

육군 32보병사단 예비군 훈련. 연합뉴스

육군 32보병사단 예비군 훈련. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


국방부는 올해부터 동원훈련처럼 숙박하지 않는 지역예비군훈련에 대해서도 참가비를 지급한다고 27일 밝혔다. 이에 따라 지역예비군훈련 중 하루 8시간 실시되는 기본훈련과 이틀간 12시간 실시되는 작계훈련 시 각 1만원의 참가비를 준다.


동원훈련 훈련비도 인상됐다. 2박3일 치러지는 동원훈련Ⅰ형(옛 동원훈련)은 기존보다 1만3000원 인상된 9만5000원을, 나흘 동안 이뤄지는 동원훈련Ⅱ형(옛 동미참훈련)은 1만원 오른 5만원을 준다. 훈련 시 급식비도 일부 인상됐다.

한편, 국방부는 예비군 훈련에서 드론 활용도를 높이기 위해 지난해 육군을 대상으로 시범 운용했는데 올해는 해군·공군·해병대까지 확대한다고 밝혔다. 국방부는 시범 운영 확대를 통해 각 군 특성에 맞는 드론 훈련방안을 정립할 예정이다. 2026년도 예비군 훈련은 다음 달 3일부터 전국 143개 예비군 훈련장에서 실시된다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

새로운 이슈 보기