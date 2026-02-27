본문 바로가기
간장·당류·식용유지류에 유전자변형식품(GMO) 표시

조인경기자

입력2026.02.27 10:03

식약처, '유전자변형식품 등의 표시기준' 일부개정안 행정예고

식품의약품안전처는 간장, 당류 및 식용유지류를 유전자변형식품(GMO) 표시 대상으로 확대하는 내용의 '유전자변형식품 등의 표시기준' 일부개정안을 행정 예고했다고 27일 밝혔다.


간장·당류·식용유지류에 유전자변형식품(GMO) 표시
식약처는 지난해 GMO 완전표시제의 법률 근거가 마련됨에 따라 합리적인 제도 운영을 위해 GMO 표시강화 실무협의회, 업계·소비자·학계 협의 등을 통해 세부 기준을 마련하고 식품위생심의위원회 심의·의결을 거쳐 개정안을 마련했다.

현재는 식품위생법 제18조에 따른 안전성 심사 결과 식품용으로 승인된 대두·옥수수 등 유전자변형 농·축·수산물을 원재료로 사용해 제조·가공한 최종제품에 유전자변형 DNA 또는 단백질이 남아 있는 경우에 유전자변형식품(GMO)으로 표시하고 있다.


개정안에 따르면 식품용으로 승인된 유전자변형 농축수산물을 원재료로 사용해 제조·가공한 간장, 당류 및 식용유지류는 제조·가공 후 최종제품에 유전자변형 DNA 또는 단백질이 남아 있지 않더라도 유전자변형식품(GMO)으로 표시해야 한다.


다만 현장에 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 업계의 준비기간 등을 고려해 단계적으로 적용한다. 간장은 올해 12월31일부터 즉시, 구분 관리를 위한 시설 개보수 등이 필요한 당류와 식용유지류는 2027년 12월 31일부터 시행된다.

간장·당류·식용유지류에 유전자변형식품(GMO) 표시 원본보기 아이콘

식약처는 이번 개정안이 전문가와 이해관계자의 폭넓은 의견 수렴을 바탕으로 마련된 만큼 소비자의 알권리와 선택권이 한층 강화될 수 있도록 현장과 지속적으로 소통하며 합리적인 유전자변형식품(GMO) 표시제도를 운영해 나갈 계획이다.


자세한 내용은 식약처 홈페이지 내 법령·자료→ 법령정보→ 입법·행정예고에서 확인할 수 있으며, 개정안에 대해 의견이 있는 경우 오는 4월30일까지 제출하면 된다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

