본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, '약물운전' 포르쉐 운전자 구속영장 신청

오지은기자

입력2026.02.27 09:46

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도로교통법상 약물운전 혐의 등
27일 오전 영장실질심사 예정

경찰이 약물을 투약한 채 주행하다 서울 반포대교 난간 아래로 추락한 30대 포르쉐 운전자에 대해 구속영장을 신청했다.


서울 용산구 용산경찰서. 연합뉴스

서울 용산구 용산경찰서. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의로 30대 여성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 27일 밝혔다. 서울서부지법은 이날 오전 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

A씨는 지난 25일 오후 8시44분께 반포대교에서 약물을 투약한 채 운전한 혐의를 받는다.


당시 A씨는 포르쉐를 몰다가 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어져 타박상을 입었다. 차량이 추락하면서 40대 남성 운전자가 몰던 벤츠와 충돌해 벤츠 운전자도 경상을 입었다.


경찰은 사고 현장 수습 과정에서 A씨의 차량 내부와 주변에서 프로포폴 빈 병과 약물이 들어있는 일회용 주사기 등을 다수 확보했다. A씨에 대해 특정범죄가중법상 위험운전치상 혐의 적용 여부도 검토 중이다.

A씨는 경찰 조사에서 자신이 약물을 투약하고 운전하다 사고를 낸 것이 맞다는 취지로 진술했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

새로운 이슈 보기