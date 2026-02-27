본문 바로가기
"정부 R&D, 산업 수요 중심으로 재설계"…'27년 투자방향'에 기업 의견 반영

김종화기자

입력2026.02.27 14:00

내년 예산 배분·조정의 기준 마련…투자전략 수립 막바지 의견 수렴

정부가 2027년도 국가 연구개발(R&D) 예산의 큰 틀을 마련하는 과정에서 산업계 의견을 수렴했다. 정부 R&D를 현장 수요에 맞춰 재설계하겠다는 취지다.


과학기술정보통신부는 27일 서울 한국산업기술진흥협회에서 박인규 과학기술혁신본부장 주재로 '2027년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안)' 수립을 위한 산업계 간담회를 개최했다고 밝혔다.

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 한 행사에서 발언하고 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 연합뉴스 제공

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 한 행사에서 발언하고 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 연합뉴스 제공

이번 간담회는 25일 대국민 공청회와 26일 연구계 간담회에 이은 후속 절차로, 민간R&D협의체 분과위원장 등 기업 관계자들이 참석했다. 참석자들은 '27년도 투자방향(안)' 설명을 듣고 전략적 투자 방향과 제도 개선 방안 등을 제시했다.

'국가연구개발 투자방향 및 기준'은 과학기술기본법에 따라 매년 수립되는 법정 계획으로, 다음 연도 정부 R&D 예산의 중점 투자 분야와 방향을 제시한다. 이후 각 부처 R&D 예산 배분·조정의 지침으로 활용된다.


정부는 이날 제시된 의견을 반영해 '27년도 국가연구개발 투자방향 및 기준'을 확정할 계획이다.


박인규 과학기술혁신본부장은 "정부 R&D 예산이 산업 현장의 활력을 높이고 실질적 성과로 이어지려면 기업과 민간의 의견이 충실히 반영돼야 한다"며 "전략적이고 구체적인 제안을 부탁드린다"고 말했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
