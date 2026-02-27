1월 국세수입 52.9조원…작년보다 6.2조 늘어

1월 국세수입 현황

부가세·소득세 증가 영향

코스피 불장에 농특세 113.3% ↑

1월 국세수입이 1년 전보다 6조2000억원 더 걷혔다. 지난해보다는 양호한 세수 실적으로 출발한 것으로, 반도체 호황에 따른 법인세수 증가와 내수 회복 기대로 올해 세수 전망도 밝은 상황이다.

27일 재정경제부가 발표한 '2026년 1월 국세수입 현황'에 따르면 올해 1월 들어온 국세수입은 52조9000억원으로 지난해 같은 기간의 46조6000억원보다 6조2000억원(13.4%) 늘었다.

예산안에서 계획한 국세수입 대비 세수 진도율은 13.5%이다. 이는 작년 1월 예산 대비 진도율이 12.19%에 그친 것보다 양호한 출발을 한 것이다. 최근 5년 평균(12.5%) 수준보다도 개선됐다. 세수결손(2023~2025년)이 있었던 최근 5년 평균이나 지난해보다 정부가 짠 계획 대비 세수가 잘 걷히고 있다는 의미다.

세목별로 보면 부가가치세가 가장 많이 늘었다. 부가가치세 수입은 환급감소 및 수입액 증가 등으로 3조8000억원(17.3%) 증가한 26조1000억원으로 집계됐다.

법인세는 2조7000억원 걷혀 지난해 1월(2조7000억원) 수준과 같았다. 1월 법인세수는 주로 12월 결산법인의 예정신고(1월12일 원천세 포함) 세액으로 집계된다. 지난해 반도체 등 수출기업 실적 부진으로 예정액이 줄면서 작년 수준에 그쳤다. 확정신고는 3월에 집중된다.

법인세, 부가세와 함께 3대 세목에 속하는 소득세 수입은 15조1000억원으로 1조5000억원(11.1%)이 더 걷혔다. 취업자 수 증가에 따른 근로소득세 증가와 부동산 거래량 상승 등에 따른 양도소득세 증가 영향이라고 재경부는 설명했다.

유류세 탄력세율 인하 부분 환원 등의 영향으로 교통·에너지·환경세도 1조2000억원으로 2000억원(17.9%) 더 걷혔고, 개별소비세(1조1000억원)는 1000억원(7.1%) 증가했다. 상속증여세(1조1000억원)와 관세(6000억원), 종합부동산세(1000억원) 등은 전년 수준을 유지했다.

증권거래세는 코스닥 거래대금 증가 등에 따라 2000억원(51.7%) 더 걷힌 4000억원을 기록했다. 코스피 거래대금에 반영되는 농어촌특별세(6000억원)도 같은 기간 3000억원(113.3%) 더 걷혔다.

향후 세수 전망은 밝다. 정부가 올해 세입 예산을 편성했을 때보다 경제 성장률 전망치도 크게 오른 상태다. 정부는 지난달 발표한 '2026 경제성장전략'에서 올해 연간 성장률 전망을 2.0%로 종전(1.8%) 대비 올려잡았다. 한국은행도 전날 경제전망 설명회에서 올해 연간 성장률 전망치로 2.0%을 제시했다.

올해 전체로 윤석열 정권 때와 같은 대규모 세수 펑크는 발생하지 않을 것이라는 전망도 나온다. 재경부 관계자는 "올해 전체로 상방 요인이 많긴 하지만 관세 정책 불확실성에 따른 경기 하방 위험을 주시하면서 주요 세목 실적을 점검해나갈 계획"이라고 말했다.





