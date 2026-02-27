동해시, 구제역 확산 차단 위해 백신 일제 접종 ‘조기 실시’

동해시, 한우·염소 950두 대상

3월 3일까지 구제역 백신 긴급 접종

강원도 동해시는 구제역 발생을 예방하기 위해 관내 한우 및 염소 사육 농가를 대상으로 구제역 백신 일제 접종을 실시한다. 최근 인천 강화와 경기 고양시에서 구제역이 발생함에 따라, 당초 3월 중으로 계획됐던 일제 접종 일정을 예정보다 앞당겨 시행한다.

접종대상은 관내 한우농가 38호 722두, 염소농가 12호 228두이며, 2개월 미만 송아지와 임신말기 개체는 접종 대상에서 제외된다.

접종기간은 2월 23일부터 3월 13일까지이며, 자가접종이 어려운 소규모 한우 농가를 대상으로 공수의사를 동원해 3월 3일부터 3월 4일 이틀간 백신 접종반을 운영할 계획이다. 자가접종 농가에는 구제역 백신을 공급할 예정이다.

또한, 특별방역기간 연장에 따라 가축방역대책상황실을 3월까지 연장 운영하고, 축산차량을 대상으로 한 거점소독시설을 연중 운영하고 있다. 거점소독시설 운영시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다.

박현주 농업기술센터소장은 "최근 국내 구제역 발생으로 확산 우려가 커지고 있는 상황"이라며 "철저한 백신 접종이 이뤄질 수 있도록 축산농가의 적극적인 협조를 당부드린다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>