‘초고속 무선통신 반도체’ 유니컨, 185억 시리즈B 투자유치

누적 투자액 336억원 달성

차세대 무선통신 반도체 글로벌 공략 본격화

차세대 초고속 무선통신 반도체 개발·공급사 '유니컨'이 185억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했다고 27일 밝혔다.

이번 투자 라운드에는 본엔젤스벤처파트너스를 포함해 한국산업은행, 두산인베스트먼트, 케이앤투자파트너스, 리인베스트먼트, 엘앤에스벤처캐피탈 등 국내 주요 투자사가 참여했다. 누적 투자 유치 금액은 총 336억원에 이른다.

유니컨은 60기가헤르츠(GHz) 대역 전이중통신(Full-duplex) 무선 통신 반도체 칩 커넥터인 'UC60'을 개발 중이다. 이는 초고속과 저지연이 필수적인 환경에서 기존의 유선 연결을 실질적으로 대체하거나 보완할 수 있는 무선 솔루션으로 평가받는다.

현재 'UC60'은 스마트폰과 노트북은 물론 로봇팔 관절부 영역에서 실증을 마쳤으며 양산 공급을 앞두고 있다. 또한 휴머노이드, 자율주행차량, 우주 데이터센터 도킹부 등 피지컬 AI 통신 영역에서도 활용 가능성이 높아 최근 관련 실증을 시작했다.

유니컨은 이번 투자를 바탕으로 제품 양산과 글로벌 시장 진출에 속도를 내는 한편, 연구개발(R&D) 역량 강화에도 집중할 계획이다.

김영동 유니컨 대표는 "이번 투자를 통해 유니컨이 축적해 온 기술 역량과 사업 방향성에 대한 신뢰를 확인할 수 있었다"며 "기술 완성도를 높이는 동시에, 시장과 고객이 요구하는 실질적인 가치를 만들어가는 데 집중할 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>