"치킨 100원, 하겐다즈 0원" 배민, 3월 한 달 간 대규모 할인전

매일 최대 2000명에 치킨 인기메뉴 '100원딜'

음식 배달 90개 브랜드 등 최대 1만원 쿠폰 제공

장보기·쇼핑 하루 1만개씩 인기상품 '0원딜'



배달의민족이 3월 한 달간 '0원딜'과 '100원딜', 인기 상품을 최대 1만 원까지 할인 판매하는 대규모 할인전을 진행한다.

우아한형제들은 3월 2일부터 4주간 유명 프랜차이즈부터 동네 맛집 음식배달 서비스와 배민 B마트 등 장보기·쇼핑에서도 할인혜택을 누릴 수 있는 '배민페스타'를 진행한다고 27일 밝혔다.

기존의 배민 대표 할인전인 '배민푸드페스타'에서 커머스로 영역을 확대하면서 행사명을 바꿨다.

음식배달 서비스에선 90개 브랜드가 주별로 최대 1만 원 할인 쿠폰을 제공하고, 브랜드별 인기 메뉴를 100원에 구매 가능한 '100원딜'을 매일 제공한다.

첫 주(3월 2일~8일)에는 처갓집양념치킨과 푸라닭, 맘스터치 인기 등 브랜드에서 사용 가능한 최대 1만 원 할인 쿠폰을, 두 번째 주(3월 9일~15일)에는 BHC와 네네치킨, 노모어피자 등에서 쓸 수 있는 최대 8000원 할인 쿠폰을 선착순 제공한다.

셋째 주(3월 16일~22일)와 넷째 주(3월 23일~29일)에도 굽네치킨, BBQ, 기영이숯불두마리치킨, 버거킹 등에서 사용 가능한 최대 7000~8000원 할인 쿠폰을 제공한다.

같은 기간 매일 최대 2000명을 추첨해 인기 메뉴를 100원에 구매 가능한 쿠폰을 주는 '100원딜' 행사도 진행한다. 첫 주 처갓집 슈프림양념치킨을 시작으로 ▲BHC 뿌링클치킨 ▲굽네치킨고추바사삭치킨 ▲BBQ 황금올리브치킨으로 메뉴를 구성했다.

이번 배민페스타에는 프랜차이즈가 아닌 동네 맛집들도 대거 참여해 다양한 혜택을 선보일 예정이다. 퀵커머스 서비스 장보기·쇼핑에서도 인기 제품을 0원에 선보이는 '0원딜' 등 파격 할인 이벤트가 열린다.

B마트에선 주차별로 인기 상품을 매일 1만 개씩 0원에 제공한다. 주별로 ▲하겐다즈(정상가 1만7900원) ▲만다린 탱고 700g(정상가 8900원) ▲만두 내맘대로 골라서 2팩 ▲라면 내맘대로 골라서 1팩 순으로 진행된다.

B마트 외에도 GS25의 오모리김치찌개라면, CU에서 삼양 불닭볶음면컵을 비롯해 매주 다른 인기 제품을 선착순 '0원딜'로 이용할 수 있다.

한편 지난해 10~12월 진행한 배민푸드페스타에서 고객들이 누린 할인 혜택은 총 1600억 원이 넘는 것으로 집계됐다. 참여 입점 파트너의 12월 한 달 주문 건수는 행사 이전인 9월 대비 95%, 일반 매장도 25% 증가한 것으로 나타났다.

배민 관계자는 "음식배달과 퀵커머스 서비스 동시에 대규모 할인전을 진행하면서 고객들이 누릴 수 있는 혜택이 더욱 풍성해졌다"며 "고객 혜택을 더욱 강화해 입점 파트너의 주문 증대로 이어지도록 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



