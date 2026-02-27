본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]"완충 시간 절반 단축" KT&G, ‘릴 에이블 3.0’ 출시

허경준기자

입력2026.02.27 09:20

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예열시간 10초 단축… 메탈 바디로 세련미·그립감 향상

[오늘의신상]"완충 시간 절반 단축" KT&G, ‘릴 에이블 3.0’ 출시
AD
원본보기 아이콘

KT&G가 궐련형 전자담배 '릴 에이블 3.0'을 이달 28일 출시한다.


KT&G는 충전 및 예열 소요 시간을 크게 줄인 릴 에이블 3.0을 릴 미니멀리움 KT&G 타워점, 현대동대문점, 스타필드수원점, 현대송도점 등 4개소에 출시한다고 27일 밝혔다.

'릴 에이블 3.0'은 완전 충전까지 걸리는 시간을 이전 모델 대비 절반가량 단축해 1시간 내외로 줄였으며 예열시간은 약 10초 앞당겨 소비자의 사용 대기 시간을 줄였다.


'사용 중 일시정지'와 '기호에 따른 사용 모드 전환', '3회 연속 사용' 등 릴 에이블 시리즈의 장점이었던 기존 기능들은 그대로 유지됐다.


또한 릴 에이블 시리즈 최초로 제품 바디에 메탈 소재를 적용하고, 모서리를 곡선 처리해 세련된 디자인과 안정적인 그립감을 동시에 구현했다. 이와 함께 잔여 모금 횟수 및 사용 모드 등을 직관적으로 보여주는 디스플레이에 AMOLED(아몰레드)를 적용해 시인성을 높였다.

색상은 '오우드 그레이', '플래티넘 실버', '유노이아 블루', '선셋 핑크' 등 4종으로 구성됐다. 이중 '오우드 그레이'와 '플래티넘 실버' 2종의 디바이스가 우선 출시될 예정이며, 소비자 가격은 6만8000원이다.


KT&G는 오는 4월부터 서울 소재 편의점과 온라인 몰로 릴 에이블 3.0의 판매처를 넓히고 5월 중에는 전국 편의점으로 확대할 계획이다. 판매 확대 일정은 릴 공식 카카오톡 채널 'KT&G lil(릴)'을 통해 순차적으로 안내될 예정이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기