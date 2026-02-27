위버스브레인, 배우 이서진과 함께한 '돈버는영어' 신규 광고 공개

학습·보상 선순환 구조 강조

위버스브레인은 배우 이서진을 모델로 한 '스피킹맥스 돈버는영어' 신규 광고 영상을 공개했다고 27일 밝혔다.

위버스브레인은 이번 광고에서 '스피킹맥스 돈버는영어'의 핵심 가치인 보상형 학습 시스템을 직관적으로 담았다. '앱테크'를 통해 돈을 벌려고 했지만 기대에 못 미치는 결과에 아쉬움을 느끼는 상황을 제시한 뒤, 영어 학습과 보상을 동시에 얻을 수 있는 방안으로 '스피킹맥스 돈버는영어'를 제안한다.

스피킹맥스 광고 영상 스틸컷. 위버스브레인 AD 원본보기 아이콘

광고의 핵심 메시지인 '멈출 수 없는 동기부여'는 학습을 지속할수록 보상이 쌓이는 구조를 통해 이용자가 자연스럽게 학습을 이어가도록 돕는다는 의미를 담고 있다. 학습과 보상의 선순환 구조를 전면에 내세워, 기존 영어 교육과는 다른 방향성을 제시했다는 설명이다.

조세원 위버스브레인 대표는 "이번 광고는 보상을 통해 영어 학습을 자연스럽게 습관으로 만들 수 있다는 점을 강조하려고 했다"며 "앞으로도 차별화된 AI 기술과 보상 시스템을 결합해 누구나 멈출 수 없는 동기부여를 경험하도록 하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>